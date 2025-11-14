ชวนเที่ยวงาน “Expatriate M Card Festival of the World” 13-16 พ.ย.นี้ ที่เอ็มควอเทียร์

M Card โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สัมผัสเทศกาลแห่งมิตรภาพและวัฒนธรรมนานาชาติ เสมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง ในงาน “Expatriate M Card Festival of the World” เต็มอิ่มไปกับอาหารจากนานาชาติรสชาติออริจินัล พร้อมสนุกกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และกิจกรรมเวิร์กช้อปมากมาย ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2568 ณ ควอเทียร์อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
เทศกาล Expatriate M Card Festival of the World อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง Expat Community ชุมชนชาวต่างชาติอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกบัตร M Expatriate Card พบกับ Global Market สัมผัสบรรยากาศสไตลนานาชาติ รวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร หลากหลายเชื้อชาติ ไวป์ดี รวมไปถึงร้านจากหอการค้านานาชาติ ให้ช้อปฟินมากมาย อาทิ
โซนอาหารนานาชาติ : อิ่ม อร่อยกับไปกับอาหารกว่า 17 ประเทศ อาทิ พาสต้าอิตาเลียน ซูชิญี่ปุ่น อาหารไทยยอดนิยม ไปจนถึงสตรีทฟู้ดเกาหลี พร้อมเบียร์นานาชาติ
โซนไลฟ์สไตล์และแฟชั่น : ช้อป เพลิน กับสินค้า D.I.Y. อาทิ เครื่องประดับจาก Pearl Jewelry
การแสดงศิลปวัฒนธรรม : ดื่มด่ำกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ อาทิ โชว์ระนาด LED จาก Fino the Ranad , การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ อาทิ Bangkok Patana International School, Shrewsbury International School , Choir ร้องประสานเสียง Shrewsbury , วงดนตรีจาก Harrow International School , การแสดง Unesco Dance จากสถาบัน Nonsuch History and Dance
พิเศษ! สำหรับสมาชิก M Expatriate Card รับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานและศูนย์การค้าในเครือ EmDistrict , ส่วนลดร้านอาหารในงาน, สิทธิพิเศษด้านความงามและสุขภาพ เป็นต้น
สัมผัสบรรยากาศสุดอบอุ่น ที่รวมรสชาติ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ระดับโลกไว้ในที่เดียว ในงาน “Expatriate M Card Festival of the World” ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2568 ณ ควอเทียร์อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์