MEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2025 การเปลี่ยนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและทรัพยากรพลังงาน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter (IEEE PES) และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบาย Quick Big Win ด้านพลังงาน" พร้อม ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT และนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) กล่าวรายงาน โดยมี นายดิเรก บุญปิยทัศน์ อุปนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) และรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัดงานและเข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ "การเปลี่ยนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและทรัพยากรพลังงาน : ความท้าทายโอกาส และมาตรการรองรับ (Transition of the Power Grid and Energy Resources : Challenges, Oppurtunities and Mitigation Measures)" พร้อมกันนี้ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineer Award 2025 โดยมี รองผู้ว่าการ MEA เป็นผู้แทนในการรับรางวัลครั้งนี้ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand ได้จัดงาน IEEE PES Dinner Talk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ และการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านนโยบายและทิศทางการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นําในองค์กรชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมพลังงานในอนาคตต่อไป