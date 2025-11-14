ขสมก.แจ้งยกเลิกรถ Shuttle Bus M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า ให้ใช้ สาย M10 หน้าการบินไทยหลานหลวงแทน

ขสมก.แจ้งยกเลิกเส้นทาง Shuttle Bus M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า เนื่องจากเป็นจุดที่รถยนต์หนาแน่นประชาชนสามารถใช้บริการ สาย M10 สถานีหัวลำโพงที่ป้ายท่าเรือผ่านฟ้า (การบินไทย หลานหลวง) ทดแทนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการเดินทางสู่สนามหลวง และสอดคล้องกับสภาพการจราจรและความปลอดภัย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ขสมก. ยกเลิกรถ Shuttle Bus เส้นทาง M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า – สนามหลวง ซึ่งเป็นจุดที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และอาจส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนตัวของรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลในบริเวณดังกล่าว โดยประชาชนสามารถ ใช้บริการรถ Shuttle Bus เส้นทาง M10 สถานีหัวลำโพง – สนามหลวง ทดแทนที่ “ป้ายท่าเรือผ่านฟ้า (การบินไทย หลานหลวง)” เพื่อเดินทางไปยังสนามหลวงได้
โดย ขสมก. ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขสมก. มีความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานที่ดี ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่ยึดหลักความปลอดภัย ความสะดวก และตรงต่อเวลา โดยจะดำเนินการติดตามผลการให้บริการของเส้นทาง Shuttle Bus อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการจัดระบบเส้นทางเดินรถในพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้า เรือโดยสาร และรถโดยสารในเส้นทางปกติ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด