xs
xsm
sm
md
lg

โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตดัชชี่ เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะการดูแลระบบทางเดินอาหารและการขับถ่าย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี” ผ่านกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” โดยร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลลำไส้ และสุขภาพทางเดินอาหารให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมกว่า 15 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัยได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องลำไส้ รู้วิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และวางรากฐาน “การใส่ใจลำไส้” ตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่แข็งแรง และปราศจากโรค


นางสาวอรวรรณ อาริยพัฒนกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดัชชี่ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างพฤติกรรมการดูแลระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพชีวิตโดยรวม สำหรับกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” นี้ ถือเป็นการสร้างนิสัยการดูแลตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพลำไส้ เพื่อให้กลุ่มเด็กวัยประถมและมัธยม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลำไส้ ดัชมิลล์เราตั้งใจที่เป็นแกนนำในการร่วมเปลี่ยนการเรียนรู้ในเรื่องของลำไส้ให้กลายเป็นเรื่องสนุก และสร้างกิจกรรมเชิงสนุกสนาน พร้อมกับให้ความรู้เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

“นอกเหนือจากกิจกรรมภาคสนามและการออกอากาศรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรผ่านทั้งช่องทาง ออฟไลน์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, YouTube และ TikTok เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทั้งกลุ่มเยาวชนโดยตรง และกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับบุตรหลาน – นางสาวอรวรรณ กล่าวเพิ่มเติม”


สำหรับกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” นอกจากการมอบความรู้เรื่องการดูแลลำไส้ให้แข็งแรงและการสร้างนิสัยการกินที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว ยังจัดเต็มด้วยความสนุกจากกิจกรรม “ลำไส้ขอแดนซ์” ชวนเด็ก ๆ ขยับร่างกายประกอบเพลง “ลำไส้ขอร้อง” กับโยเกิร์ตดัชชี่ ในบรรยากาศสนุกสนาน โดยมี ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ นักร้องและนักแสดงหนุ่มมาดทะเล้น มาร่วมสร้างสีสันและเป็นพิธีกรตลอดทั้งงาน เพื่อเรียกเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ


โดยกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อร่วมกันวางรากฐานสุขภาพที่ดีให้กับเด็กไทย เพราะเมื่อลำไส้แข็งแรง ร่างกายก็แข็งแรง และสุขภาพที่ดีก็จะตามมา และสามารถติดตามรายการ “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” โดยจะออกอากาศให้รับชมความสนุกทุกๆ วันศุกร์ หลังจบรายงานฝนฟ้าอากาศ ทางช่อง 7HD เริ่มศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป


ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและข่าวสารจากโยเกิร์ตดัชชี่ ได้ทาง Facebook / YouTube และ TikTok : DUTCHIE YOGHURT (ดัชชี่โยเกิร์ต) นอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง
โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”
โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”
โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”
โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”
โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”
กำลังโหลดความคิดเห็น