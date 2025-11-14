โยเกิร์ตดัชชี่ จัดกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” ปูฐานสุขภาพดีให้เยาวชน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี”

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตดัชชี่ เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะการดูแลระบบทางเดินอาหารและการขับถ่าย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไส้ต้องดี” ผ่านกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” โดยร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลลำไส้ และสุขภาพทางเดินอาหารให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมกว่า 15 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัยได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องลำไส้ รู้วิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และวางรากฐาน “การใส่ใจลำไส้” ตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่แข็งแรง และปราศจากโรค
นางสาวอรวรรณ อาริยพัฒนกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดัชชี่ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างพฤติกรรมการดูแลระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพชีวิตโดยรวม สำหรับกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” นี้ ถือเป็นการสร้างนิสัยการดูแลตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพลำไส้ เพื่อให้กลุ่มเด็กวัยประถมและมัธยม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลำไส้ ดัชมิลล์เราตั้งใจที่เป็นแกนนำในการร่วมเปลี่ยนการเรียนรู้ในเรื่องของลำไส้ให้กลายเป็นเรื่องสนุก และสร้างกิจกรรมเชิงสนุกสนาน พร้อมกับให้ความรู้เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
“นอกเหนือจากกิจกรรมภาคสนามและการออกอากาศรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรผ่านทั้งช่องทาง ออฟไลน์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, YouTube และ TikTok เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทั้งกลุ่มเยาวชนโดยตรง และกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับบุตรหลาน – นางสาวอรวรรณ กล่าวเพิ่มเติม”
สำหรับกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” นอกจากการมอบความรู้เรื่องการดูแลลำไส้ให้แข็งแรงและการสร้างนิสัยการกินที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว ยังจัดเต็มด้วยความสนุกจากกิจกรรม “ลำไส้ขอแดนซ์” ชวนเด็ก ๆ ขยับร่างกายประกอบเพลง “ลำไส้ขอร้อง” กับโยเกิร์ตดัชชี่ ในบรรยากาศสนุกสนาน โดยมี ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ นักร้องและนักแสดงหนุ่มมาดทะเล้น มาร่วมสร้างสีสันและเป็นพิธีกรตลอดทั้งงาน เพื่อเรียกเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ
โดยกิจกรรม “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อร่วมกันวางรากฐานสุขภาพที่ดีให้กับเด็กไทย เพราะเมื่อลำไส้แข็งแรง ร่างกายก็แข็งแรง และสุขภาพที่ดีก็จะตามมา และสามารถติดตามรายการ “ดัชชี่ หน่วยเอาใจไส้วัยซน” โดยจะออกอากาศให้รับชมความสนุกทุกๆ วันศุกร์ หลังจบรายงานฝนฟ้าอากาศ ทางช่อง 7HD เริ่มศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและข่าวสารจากโยเกิร์ตดัชชี่ ได้ทาง Facebook / YouTube และ TikTok : DUTCHIE YOGHURT (ดัชชี่โยเกิร์ต) นอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง