BAFS กำไรไตรมาส 3/2568 พุ่งอยู่ที่ 44 ล้านบาท ชี้Q4โตต่อเนื่องรับมาตรการรัฐ-ไฮซีซัน

BAFS เผยไตรมาส 3 ของปี 2568 มีกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท และมีรายได้รวม 915 ล้านบาท เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยแรงหนุนจากทุกกลุ่มธุรกิจ คาดไตรมาส 4 นี้โตต่อเนื่องรับไฮซีซัน ผนึกแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ ดันรายได้ทั้งปีโตเกินเป้า
ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวไม่ทั่วถึง การแข็งค่าของเงินบาท และการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค แต่การเดินทางทางอากาศยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบิน โดยเฉพาะการขยายเที่ยวบินระยะไกลในเส้นทางยุโรปและเที่ยวบินเส้นทางประเทศอินเดีย รวมถึงการฟื้นตัวของการเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศตามมาตรการกระตุ้นตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเพิ่มเที่ยวบินตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวของภาครัฐ
ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 ของ BAFS ยังคงเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 43.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้รวม 914.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA เติบโตมาอยู่ที่ 423.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ Aviation และกลุ่มธุรกิจ Power สำหรับภาพรวมค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้น 8% จากต้นทุนขายของรถเติมน้ำมันอากาศยาน และผลตอบแทนจากการดำเนินกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินสุทธิลดลง 6% จากการทยอยจ่ายชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินและจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ส่วนไตรมาส4/2568 คาดว่ายังเติบโตต่อเนื่องรับช่วงไฮซีซันและแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ ดันรายได้ทั้งปีโตเกินเป้า
สำหรับการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ BAFS ในไตรมาส 3 ปี 2568 มีปัจจัยหลักมาจากความแข็งแกร่งของทุกกลุ่มธุรกิจ ที่ดำเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องดังนี้
กลุ่มธุรกิจ Aviation ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มีรายได้รวม 747.3 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากค่าบริการจำนวน 675.2 ล้านบาท ตามการฟื้นตัวของปริมาณน้ำมันอากาศยานและจำนวนเที่ยวบินรวมที่กลุ่มบริษัทให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จำนวน 50.8 ล้านบาท จากการขายรถเติมน้ำมันอากาศยานให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในระหว่างงวด
กลุ่มธุรกิจ Power มีรายได้รวม 64.5 ล้านบาท จากการขายพลังงานไฟฟ้าจำนวน 62.5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ PPA แห่งใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นมา รวมถึงรายได้จากการขายใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) ในขณะที่ กลุ่มธุรกิจ Utilities มีรายได้รวมจำนวน 114 ล้านบาท จากค่าบริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินและการจัดเก็บน้ำมัน
สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2568 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,758.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA เติบโต 8% มาอยู่ที่1,368.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 243.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน