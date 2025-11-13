“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำสื่อท่องเที่ยวลักซ์ชูรีของไทยและเบอร์หนึ่งด้าน Inflight Magazine
บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ผู้นำสื่อท่องเที่ยวสำหรับตลาดลักซ์ชูรีของไทยที่คร่ำหวอดในวงการมานานกว่า 20 ปี เผยกลยุทธ์ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เสริมแกร่งด้วยทีม Digital Content ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร ตอกย้ำความเป็นผู้นำสื่อท่องเที่ยวสำหรับตลาดลักซ์ชูรีไทยด้วยการเดินหน้าสื่อท่องเที่ยว-ไลฟ์สไตล์ในเครือ ทั้งฉบับพิมพ์และออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งด้าน Inflight Magazine ด้วยการคว้าสิทธิ์เปลี่ยนโฉมนิตยสาร “SAWASDEE” และสานต่อความภูมิใจผ่านสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนของการบินไทยให้ทั่วโลกได้ชื่นชม
คุณอมรินทร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด เผยว่า “ด้วยการยืนหยัดสร้างสรรค์สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์มานาน 21 ปี นับได้ว่า บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในด้านนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตลาดท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์แบบลักซ์ชูรีของไทย ที่เห็นได้ว่ามีการเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ที่มีความเฉพาะตัว สื่อจึงต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ไม่เพียงมุ่งเน้นที่คุณภาพของเนื้อหา ให้ความสำคัญกับคอนเทนท์เชิงลึกมากขึ้น แต่ยังต้องนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับสารทุกรูปแบบ ท่ามกลางกระแสขาลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์และนิตยสาร ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จึงปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการ Transform ธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ดึงทีม Digital Content เข้ามาเสริมทัพเพื่อนำเสนอ Content ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”
โดยปัจจุบันทุกสื่อในเครือ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ให้บริการทั้งฉบับพิมพ์, e-Magazine, เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ อาทิ นิตยสาร “Lifestyle + Travel” นิตยสารฉบับภาษาอังกฤษราย 3 เดือน ที่แนะนำสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนำเสนอคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางแบบพรีเมียม สำหรับนักเดินทางที่สนใจการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์รูปแบบลักซ์ชูรี และนิตยสาร “AROUND” นิตยสารรายเดือนที่นำเสนอไลฟ์สไตล์คนเมือง ทั้งแฟชั่น ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ความบันเทิง ให้คนรุ่นใหม่ได้เกาะติดเทรนด์อย่างทันกระแส รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจในการจัดทำนิตยสาร TRUST Magazine นิตยสารการเงิน การลงทุน และสาระบันเทิง รายไตรมาส สำหรับลูกค้า TISCO Wealth ตลอดจนนิตยสาร Mercedes-Benz Magazine และนิตยสาร MercedesCard Journal ของรถยนต์หรู Mercedes-Benz และนิตยสาร RBSC ของราชกรีฑาสโมสร หรือ The Royal Bangkok Sports Club นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ในการจัดทำนิตยสาร “SAWASDEE” สื่อสำคัญที่อยู่คู่กับการบินไทยมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการกลับมาอีกครั้งของ “Sawasdee” ในรูปแบบพิมพ์ (Printed Version) ซึ่งเปลี่ยนโฉมใหม่ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมกับเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านยุคดิจิทัลด้วย e-Magazine และเว็บไซต์ Sawasdee Online
“การได้รับสิทธิ์ในการจัดทำนิตยสาร Sawasdee ของการบินไทย นับเป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและเข้าใจในสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด พร้อมย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งด้าน Inflight Magazine ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้นำเสนอคอนเทนท์คุณภาพผ่านสื่ออันเป็นตัวแทนของการบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ และยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความผู้นำสื่อท่องเที่ยวสำหรับตลาดลักซ์ชูรีไทยของเราด้วย” คุณอมรินทร์กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการสื่อชื่อดังอย่าง นิตยสาร Lifestyle + Travel, นิตยสาร AROUND และจัดทำนิตยสาร Sawasdee ยังดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับลักซ์ชูรีอีกมากมาย อาทิ การร่วมกับ ซิลเวอร์ โวยาจ คลับ จัดทำนิตยสารพิเศษ “100 ULTRA LUXURY THAILAND 2025” ที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวระดับสุดยอดไฮเอนด์ของเมืองไทย 100 แห่งไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก และยังอยู่เบื้องหลังการจัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Lifestyle+Travel Awards” ที่มอบให้แก่โรงแรม ร้านอาหาร และแบรนด์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว เพื่อเชิดชูเกียรติธุรกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสื่อคุณภาพที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวไทย
พร้อมกันนี้ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ยังได้เผยถึงกลยุทธ์ในการขึ้นเป็นผู้นำของตลาดคอนเท้นท์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ด้วยการวางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจ One Stop Lifestyle Marketing Solutions ซึ่งประกอบไปด้วย Content management & Magazine, Digital Media Solutions, Influencer & KOL และ Lifestyle Award ภายใน 3 ปี พร้อมตั้งเป้าทะยานสู่รายได้ 200 ล้านภายในปี 2027 โดยหนึ่งในเรือธงที่ต้องจับตา คือการได้รับสิทธิ์ในการจัดทำ “Robb Report Thailand” (ร็อบ รีพอร์ท ไทยแลนด์) นิตยสารและสื่อไลฟ์สไตล์ระดับ Ultra Luxury ในปี 2569 ที่จะถึงนี้