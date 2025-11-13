xs
xsm
sm
md
lg

“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำสื่อท่องเที่ยวลักซ์ชูรีของไทยและเบอร์หนึ่งด้าน Inflight Magazine
 
บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ผู้นำสื่อท่องเที่ยวสำหรับตลาดลักซ์ชูรีของไทยที่คร่ำหวอดในวงการมานานกว่า 20 ปี เผยกลยุทธ์ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เสริมแกร่งด้วยทีม Digital Content ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร ตอกย้ำความเป็นผู้นำสื่อท่องเที่ยวสำหรับตลาดลักซ์ชูรีไทยด้วยการเดินหน้าสื่อท่องเที่ยว-ไลฟ์สไตล์ในเครือ ทั้งฉบับพิมพ์และออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งด้าน Inflight Magazine ด้วยการคว้าสิทธิ์เปลี่ยนโฉมนิตยสาร “SAWASDEE” และสานต่อความภูมิใจผ่านสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนของการบินไทยให้ทั่วโลกได้ชื่นชม
 
คุณอมรินทร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด เผยว่า “ด้วยการยืนหยัดสร้างสรรค์สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์มานาน 21 ปี นับได้ว่า บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในด้านนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตลาดท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์แบบลักซ์ชูรีของไทย ที่เห็นได้ว่ามีการเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ที่มีความเฉพาะตัว สื่อจึงต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ไม่เพียงมุ่งเน้นที่คุณภาพของเนื้อหา ให้ความสำคัญกับคอนเทนท์เชิงลึกมากขึ้น แต่ยังต้องนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับสารทุกรูปแบบ ท่ามกลางกระแสขาลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์และนิตยสาร ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จึงปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการ Transform ธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ดึงทีม Digital Content เข้ามาเสริมทัพเพื่อนำเสนอ Content ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”
 
โดยปัจจุบันทุกสื่อในเครือ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ให้บริการทั้งฉบับพิมพ์, e-Magazine, เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ อาทิ นิตยสาร “Lifestyle + Travel” นิตยสารฉบับภาษาอังกฤษราย 3 เดือน ที่แนะนำสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนำเสนอคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางแบบพรีเมียม สำหรับนักเดินทางที่สนใจการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์รูปแบบลักซ์ชูรี และนิตยสาร “AROUND” นิตยสารรายเดือนที่นำเสนอไลฟ์สไตล์คนเมือง ทั้งแฟชั่น ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ความบันเทิง ให้คนรุ่นใหม่ได้เกาะติดเทรนด์อย่างทันกระแส รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจในการจัดทำนิตยสาร TRUST Magazine นิตยสารการเงิน การลงทุน และสาระบันเทิง รายไตรมาส สำหรับลูกค้า TISCO Wealth ตลอดจนนิตยสาร Mercedes-Benz Magazine และนิตยสาร MercedesCard Journal ของรถยนต์หรู Mercedes-Benz และนิตยสาร RBSC ของราชกรีฑาสโมสร หรือ The Royal Bangkok Sports Club นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ในการจัดทำนิตยสาร “SAWASDEE” สื่อสำคัญที่อยู่คู่กับการบินไทยมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการกลับมาอีกครั้งของ “Sawasdee” ในรูปแบบพิมพ์ (Printed Version) ซึ่งเปลี่ยนโฉมใหม่ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมกับเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านยุคดิจิทัลด้วย e-Magazine และเว็บไซต์ Sawasdee Online
 
“การได้รับสิทธิ์ในการจัดทำนิตยสาร Sawasdee ของการบินไทย นับเป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและเข้าใจในสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด พร้อมย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งด้าน Inflight Magazine ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้นำเสนอคอนเทนท์คุณภาพผ่านสื่ออันเป็นตัวแทนของการบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ และยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความผู้นำสื่อท่องเที่ยวสำหรับตลาดลักซ์ชูรีไทยของเราด้วย” คุณอมรินทร์กล่าว
 
ทั้งนี้ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการสื่อชื่อดังอย่าง นิตยสาร Lifestyle + Travel, นิตยสาร AROUND และจัดทำนิตยสาร Sawasdee ยังดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับลักซ์ชูรีอีกมากมาย อาทิ การร่วมกับ ซิลเวอร์ โวยาจ คลับ จัดทำนิตยสารพิเศษ “100 ULTRA LUXURY THAILAND 2025” ที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวระดับสุดยอดไฮเอนด์ของเมืองไทย 100 แห่งไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก และยังอยู่เบื้องหลังการจัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Lifestyle+Travel Awards” ที่มอบให้แก่โรงแรม ร้านอาหาร และแบรนด์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว เพื่อเชิดชูเกียรติธุรกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสื่อคุณภาพที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวไทย
 
พร้อมกันนี้ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ยังได้เผยถึงกลยุทธ์ในการขึ้นเป็นผู้นำของตลาดคอนเท้นท์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ด้วยการวางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจ One Stop Lifestyle Marketing Solutions ซึ่งประกอบไปด้วย Content management & Magazine, Digital Media Solutions, Influencer & KOL และ Lifestyle Award ภายใน 3 ปี พร้อมตั้งเป้าทะยานสู่รายได้ 200 ล้านภายในปี 2027 โดยหนึ่งในเรือธงที่ต้องจับตา คือการได้รับสิทธิ์ในการจัดทำ “Robb Report Thailand” (ร็อบ รีพอร์ท ไทยแลนด์) นิตยสารและสื่อไลฟ์สไตล์ระดับ Ultra Luxury ในปี 2569 ที่จะถึงนี้











“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย
“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย
“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย
“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย
“ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย” เผยกลยุทธ์รุกตลาดคอนเท้นท์ยุคใหม่ ปรับตัวเดินหน้าธุรกิจ Lifestyle Content Management ครบวงจร พร้อมคว้าสิทธิ์สานต่อนิตยสารสวัสดี “SAWASDEE” ของการบินไทย
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น