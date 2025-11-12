"พิพัฒน์” พบ Airbus ชวนฟื้นลงทุน MRO อู่ตะเภา

“พิพัฒน์” พบ Airbus ร่วมฟื้นอุตสาหกรรมการบินไทย ชวนพิจารณา ลงทุนศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาอีกครั้ง ดันไทยสู่ Aviation Hub อาเซียน
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2568) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการหารือกับนาย Anand Stanley ประธานและหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก บริษัท Airbus และคณะผู้บริหารว่า การหารือครั้งนี้จัดขึ้นตามการมอบหมายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท Airbus ในด้านพลังงาน การบิน และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้เชิญชวนให้บริษัท Airbus พิจารณากลับมาลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul – MRO) ที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมองว่าการกลับมาดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถของไทยด้านอุตสาหกรรมการบิน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการเป็น “Thailand Aviation Hub” ของภูมิภาคในอนาคต
โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานที่อู่ตะเภาเคยได้รับความสนใจจาก Airbus มาก่อน แต่ชะลอโครงการไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลเห็นว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และสิทธิประโยชน์การลงทุน ซึ่งจะเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาว
นอกจากการหารือเรื่องการลงทุนในโครงการ MRO แล้ว นายพิพัฒน์ยังได้เสนอให้บริษัท Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือด้านการผลิตและจัดหาชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทย โดยเน้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทย เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนการผลิตในระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมเปิดกว้างรับทุกข้อเสนอความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ “ประเทศไทยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวหน้า มีทางเลือกที่หลากหลาย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบินในภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือกับ Airbus ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะเสริมศักยภาพของไทยในเวทีโลกและขอบคุณบริษัท Airbus ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การฝึกอบรม และการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยมาโดยตลอด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับศักยภาพของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ด้านนาย Anand Stanley ประธานประจำภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก บริษัท Airbus แสดงความยินดีที่ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมยืนยันว่า Airbus ยังคงให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรสำคัญในภูมิภาค และพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนของไทยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินให้เติบโตอย่างยั่งยืน