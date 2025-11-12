บีโอไอแจงยังให้สิทธิประโยชน์ภาษี ชงเพิ่ม “เครดิตภาษี”ลดผลกระทบ OECD

บีโอไอยืนยันยังให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ทั้งการยกเว้นและลดหย่อนเหมือนเดิม พร้อมเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ส่งเสริมลงทุนรูปแบบใหม่ "เครดิตภาษี" เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน และบรรเทาผลกระทบกติกาภาษีใหม่ของ OECD
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า จากที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า กระทรวงการคลังและบีโอไอจะยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับกติกาภาษีขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่กำหนดให้ต้องจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 นั้น บีโอไอขอชี้แจงว่า จะไม่มีการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามที่เป็นข่าว โดยยืนยันให้สิทธิประโยชน์ทั้งการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากรสำหรับนักลงทุนทั้งรายเดิมและรายใหม่เหมือนในปัจจุบัน
นอกจากนี้ บีโอไอและกระทรวงการคลังได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับกติกาภาษีขั้นต่ำ โดยจะเพิ่มเครื่องมือสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า เครดิตภาษี (Qualified Refundable Tax Credit: QRTC)เพื่อเป็นทางเลือกและบรรเทาผลกระทบให้กับนักลงทุนในกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำของ OECD
“สำหรับสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ "เครดิตภาษี" จะเป็นเครื่องมือใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุน เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์เดิมที่บีโอไอมีอยู่ โดยไม่ได้เป็นการยกเลิกสิทธิประโยชน์เดิมแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับนักลงทุนบางกลุ่มที่ต้องเสียภาษีส่วนเพิ่ม (Top-up Tax) ตามหลักเกณฑ์ที่ OECD กำหนด ทั้งนี้ สำหรับนักลงทุนที่ไม่เข้าข่ายตามกติกาภาษีขั้นต่ำ ยังสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอได้เหมือนเดิม” นายนฤตม์ กล่าว
OECD ได้กำหนดเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำ (Global Minimum Tax) กำหนดให้บริษัทข้ามชาติที่มีรายได้ของทั้งเครือตั้งแต่ 750 ล้านยูโรต่อปีขึ้นไป (ประมาณ 30,000 ล้านบาท) จะต้องมีอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate: ETR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 หาก ETR ต่ำกว่าเกณฑ์นี้ ประเทศที่รองรับการลงทุนหรือประเทศที่บริษัทแม่ตั้งอยู่ สามารถจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มได้ ซึ่งประเทศไทยได้ออก พ.ร.ก. ภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 แล้ว และกำหนดให้เริ่มใช้กับรายได้ในรอบปีบัญชี 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ บีโอไอได้เสนอปรับแก้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ที่อยู่ภายใต้บีโอไอ เพื่อเพิ่มกลไกการให้สิทธิประโยชน์ใหม่ในรูปแบบเครดิตภาษี (Qualified Refundable Tax Credit: QRTC)ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนตามแนวทางที่ OECD ยอมรับ เพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องมือดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
“เครดิตภาษี (QRTC)” เป็นการอนุญาตให้นำเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรทักษะสูง การยกระดับมาตรฐาน การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ไปใช้คำนวณเป็นเครดิตภาษี ซึ่งเครดิตดังกล่าวสามารถนำไปใช้ชำระภาษีต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเครดิตภาษีดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่ม เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ทันที และยังช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง