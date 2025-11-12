CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ในโลกที่ “อากาศ” กลายเป็นทรัพยากรสำคัญที่ต้องบริหารจัดการอย่างจริงจัง “คอรัล ไลฟ์” (Coral Life) ในฐานะผู้นำด้าน Built Environment Total Solution โซลูชันอสังหาฯ อย่างยั่งยืน ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจโครงสร้างอาคารถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์องค์กร ภายใต้แนวคิด “ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านอาคารที่หายใจได้” ด้วยภารกิจ “Rewrite the Future” เพื่อสะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ไม่เพียงเปลี่ยนโครงสร้างของอาคาร แต่ยัง “เขียนอนาคตใหม่” ให้กับการอยู่อาศัยในสังคมเมืองอย่างแท้จริง
คุณเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า Coral Life มีเป้าหมายในการ “สร้างระบบนิเวศอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมองเห็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานของอาคารที่มีชีวิต ให้เป็นระบบนิเวศอัจฉริยะ (Smart Ecosystem) ที่สามารถปรับตัวเองได้อย่างชาญฉลาด ครอบคลุมทั้งระบบจัดการคุณภาพอากาศและพลังงาน ภายใต้โซลูชันครบวงจร Coral Life Total Solution โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา Coral Life ได้เปลี่ยนอาคารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้กลายเป็นอาคารประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อพลังงาน อุณหภูมิ และคุณภาพอากาศ เพื่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ดีต่อร่างกาย จิตใจ และโลกใบนี้
“เราเชื่อว่าอนาคตของการอยู่อาศัย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของดีไซน์หรือความสะดวกสบาย แต่คือการสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของมนุษย์ ภายใต้ภารกิจ Rewrite the Future โดยชวนทุกคนกลับมาทบทวนว่า เราจะอยู่ร่วมกับอากาศที่เราหายใจอย่างเข้าใจและรับผิดชอบมากขึ้นได้อย่างไร และ Coral Life ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนั้น” คุณเจมส์ กล่าว
โดยปีนี้อีกหนึ่งก้าวสำคัญของภารกิจ “Rewrite the Future” คือ การเปิดตัว Zehnder แบรนด์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้นำด้านระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilation with Heat Recovery) ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Coral Life และ Zehnder ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย โดย Coral Life ยังเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ และเป็นผู้ถือสิทธิ์จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของแบรนด์ Zehnder ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Zehnder คือเทคโนโลยีที่ยกระดับ “อากาศดี” ให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัย ด้วยระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และกรองมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสุขภาพของผู้คนเข้ากับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ล่าสุดได้เปิดตัว คุณดู๋ สัญญา คุณากร ในฐานะ Brand Ambassador และผู้ใช้จริง เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแนวคิดของการอยู่อาศัยที่ใส่ใจใน “สิ่งที่เรามองไม่เห็น” อย่างอากาศ
“ผมเชื่อว่าความสบายที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา แต่คือสิ่งที่เรารู้สึกได้จากอากาศที่ดีในทุกลมหายใจ Zehnder ไม่ได้เปลี่ยนแค่บ้านของผม แต่มันเปลี่ยนวิธีที่ผมเข้าใจคำว่า บ้านที่มีชีวิต” คุณดู๋ สัญญา กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้ภารกิจ Rewrite the Future เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม Coral Life ได้จับมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน สถาปนิก วิศวกร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และพันธมิตรทางเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อสร้าง “เครือข่ายแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่จะร่วมกันยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของไทยและภูมิภาค ให้ก้าวสู่มิติใหม่ของความยั่งยืน
“Rewrite the Future ไม่ใช่เพียงภารกิจขององค์กร แต่คือบทสนทนาใหม่ของสังคมว่า อนาคตเรากำหนดใหม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างเข้าใจและรับผิดชอบมากเพียงใด โดย Coral Life เชื่อว่าการเริ่มต้นเปลี่ยน สิ่งที่เรามองไม่เห็น อย่างอากาศ คือจุดเริ่มต้นของการเขียนอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้” คุณเจมส์ ดูอัน กล่าวทิ้งท้าย