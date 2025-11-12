xs
xsm
sm
md
lg

CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในโลกที่ “อากาศ” กลายเป็นทรัพยากรสำคัญที่ต้องบริหารจัดการอย่างจริงจัง “คอรัล ไลฟ์” (Coral Life) ในฐานะผู้นำด้าน Built Environment Total Solution โซลูชันอสังหาฯ อย่างยั่งยืน ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจโครงสร้างอาคารถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์องค์กร ภายใต้แนวคิด “ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านอาคารที่หายใจได้” ด้วยภารกิจ “Rewrite the Future” เพื่อสะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ไม่เพียงเปลี่ยนโครงสร้างของอาคาร แต่ยัง “เขียนอนาคตใหม่” ให้กับการอยู่อาศัยในสังคมเมืองอย่างแท้จริง

คุณเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า Coral Life มีเป้าหมายในการ “สร้างระบบนิเวศอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมองเห็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานของอาคารที่มีชีวิต ให้เป็นระบบนิเวศอัจฉริยะ (Smart Ecosystem) ที่สามารถปรับตัวเองได้อย่างชาญฉลาด ครอบคลุมทั้งระบบจัดการคุณภาพอากาศและพลังงาน ภายใต้โซลูชันครบวงจร Coral Life Total Solution โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา Coral Life ได้เปลี่ยนอาคารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้กลายเป็นอาคารประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อพลังงาน อุณหภูมิ และคุณภาพอากาศ เพื่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ดีต่อร่างกาย จิตใจ และโลกใบนี้

“เราเชื่อว่าอนาคตของการอยู่อาศัย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของดีไซน์หรือความสะดวกสบาย แต่คือการสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของมนุษย์ ภายใต้ภารกิจ Rewrite the Future โดยชวนทุกคนกลับมาทบทวนว่า เราจะอยู่ร่วมกับอากาศที่เราหายใจอย่างเข้าใจและรับผิดชอบมากขึ้นได้อย่างไร และ Coral Life ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนั้น” คุณเจมส์ กล่าว

โดยปีนี้อีกหนึ่งก้าวสำคัญของภารกิจ “Rewrite the Future” คือ การเปิดตัว Zehnder แบรนด์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้นำด้านระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilation with Heat Recovery) ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Coral Life และ Zehnder ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย โดย Coral Life ยังเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ และเป็นผู้ถือสิทธิ์จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของแบรนด์ Zehnder ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Zehnder คือเทคโนโลยีที่ยกระดับ “อากาศดี” ให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัย ด้วยระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และกรองมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสุขภาพของผู้คนเข้ากับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ล่าสุดได้เปิดตัว คุณดู๋ สัญญา คุณากร ในฐานะ Brand Ambassador และผู้ใช้จริง เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแนวคิดของการอยู่อาศัยที่ใส่ใจใน “สิ่งที่เรามองไม่เห็น” อย่างอากาศ

“ผมเชื่อว่าความสบายที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา แต่คือสิ่งที่เรารู้สึกได้จากอากาศที่ดีในทุกลมหายใจ Zehnder ไม่ได้เปลี่ยนแค่บ้านของผม แต่มันเปลี่ยนวิธีที่ผมเข้าใจคำว่า บ้านที่มีชีวิต” คุณดู๋ สัญญา กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้ภารกิจ Rewrite the Future เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม Coral Life ได้จับมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน สถาปนิก วิศวกร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และพันธมิตรทางเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อสร้าง “เครือข่ายแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่จะร่วมกันยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของไทยและภูมิภาค ให้ก้าวสู่มิติใหม่ของความยั่งยืน

“Rewrite the Future ไม่ใช่เพียงภารกิจขององค์กร แต่คือบทสนทนาใหม่ของสังคมว่า อนาคตเรากำหนดใหม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างเข้าใจและรับผิดชอบมากเพียงใด โดย Coral Life เชื่อว่าการเริ่มต้นเปลี่ยน สิ่งที่เรามองไม่เห็น อย่างอากาศ คือจุดเริ่มต้นของการเขียนอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้” คุณเจมส์ ดูอัน กล่าวทิ้งท้าย





















CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
CORAL LIFE ขับเคลื่อนภารกิจ “Rewrite the Future” จุดประกายแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ ผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น