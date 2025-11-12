"มิดัส พีอาร์" ร่วมเป็นตัวแทนไทยเสนอแคมเปญ “Real Wellness, My Way” ในงาน PROI APAC Summit 2025 ที่เซบู

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มิดัส พีอาร์ เอเจนซี่ประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย และสมาชิกตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของไทยในเครือข่าย Public Relations Organisation International (PROI Worldwide) ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมงาน PROI APAC Summit 2025 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยในงานนี้ มิดัส พีอาร์ ได้นำเสนอผลงานแคมเปญ “Real Wellness, My Way” ที่ทางบริษัทฯ สร้างสรรค์ให้กับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย (Virgin Active Thailand) ต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
งานนี้มี รินรดา ประทุมสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์และ KOL และ เชลซี คิง ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอผลงานดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ มิดัส พีอาร์ ภายหลังจากแคมเปญ “Real Wellness, My Way” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา แคมเปญนี้ยังคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวที PRCA APAC Gold Standard Awards 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ ถึงสองสาขา ได้แก่
• Broadcast and Video
• Integrated Communications
นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในสาขา Consumer Products จากเวที 2025 SABRE Awards Asia-Pacific ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่ยกย่องความเป็นเลิศด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ดร. Karine Lohitnavy-Frick ผู้ก่อตั้ง มิดัส พีอาร์ และประธาน PRCA ประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัลทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทของทีม มิดัส พีอาร์ ในการสร้างสรรค์เรื่องราวที่มีความหมายและมีกลยุทธ์อยู่เบื้องหลัง การได้ร่วมแบ่งปันผลงานบนเวที PROI APAC Summit นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับเรา เพราะไม่เพียงตอกย้ำศักยภาพของทีมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของวงการพีอาร์ไทยในเวทีระดับโลกอีกด้วย”
Angela Scaffidi ประธานระดับโลก และพาร์ทเนอร์ บริษัท Senate SHJ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “งาน PROI APAC Summit เป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของเครือข่าย PROI และการได้เห็นเอเจนซี่อย่าง มิดัส พีอาร์ ร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะช่วยยกระดับวงการสื่อสารในเอเชียแปซิฟิกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
งาน PROI APAC Summit เป็นการรวมตัวของเอเจนซี่อิสระชั้นนำจากทั่วภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และร่วมเฉลิมฉลองนวัตกรรมในโลกการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าร่วมของ มิดัส พีอาร์ ในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของเอเจนซี่ในฐานะผู้นำที่ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
แคมเปญ “Real Wellness, My Way” ริเริ่มในปี 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางตำแหน่งให้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย เป็นผู้นำด้าน ‘wellness’ ที่แท้จริง ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจริงของสมาชิก พร้อมผสานพลังการสื่อสารแบบครบวงจรบนสื่อดิจิทัล เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนมองสุขภาพในมุมใหม่ และกำหนดเส้นทางสู่สุขภาพที่ดี
Chelsea King ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มิดัส พีอาร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่ตอนที่เราได้รับโจทย์ เรารู้เลยว่าแคมเปญนี้ต้องมีความหมาย และต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้ เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่สร้างกระแส แต่ต้องการจุดประกายให้ผู้คนมองเรื่อง ‘wellness’ ในมุมใหม่ สำหรับฉัน การได้เห็นบทสนทนาในสังคมเปลี่ยนจากการไล่ตามรูปร่างในอุดมคติ สู่การยอมรับและเฉลิมฉลองเส้นทางของแต่ละคน ถือเป็นความสำเร็จที่มีค่ามากจริง ๆ การได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวนี้บนเวที PROI APAC Summit และได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ และจุดมุ่งหมายที่มารวมกันเพื่อสร้างสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริง”
มิดัส พีอาร์ ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและความเข้าใจลึกซึ้งในตลาดท้องถิ่น เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในระดับนานาชาติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและบริการต่าง ๆ ของ มิดัส พีอาร์ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.midas-pr.com/