MEA ห่วงใย แนะวิธีใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วม

จากสถานการณ์ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ และการเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจส่งผลให้บางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว MEA มีความห่วงใยต่อประชาชน ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ควรปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัย ดังนี้
ข้อควรปฏิบัติระหว่างเกิดน้ำท่วม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำ เช่น ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำอาจท่วมถึง
- ตัดกระแสไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ทันที หากระดับน้ำเริ่มสูงถึงบริเวณเต้าเสียบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ไม่เดินลุยน้ำในพื้นที่ที่ไม่ทราบระดับน้ำหรือสภาพพื้น เพราะอาจมีสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดจมอยู่ใต้น้ำ
- หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้า ตู้ไฟ หรือสายไฟภายนอกอาคาร โดยเฉพาะจุดที่ถูกน้ำท่วมถึงระดับเสี่ยงต่อการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง อุปกรณ์ที่เปียกน้ำหรือถูกน้ำท่วมต้องให้ช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนใช้งาน
- ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีร่องรอยชำรุดหรือมีความชื้น
นอกจากนี้ MEA ได้เตรียมความพร้อมให้บริการช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่าน MEA Smart Life Application บนสมาร์ตโฟนทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย Line: MEA Connect (@MEAthailand) โดยสังเกตสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชีทางการ และเลือกเมนู "ติดต่อ MEA Call Center Online” หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง