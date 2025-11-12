“BKK Independent Watch Gang 2025” รวมพลคนรักนาฬิกาแห่งปี ที่ The Market Bangkok

กลับมาอีกครั้งกับงานคอมมูนิตี้ของคนรักนาฬิกาแห่งปี “BKK Independent Watch Gang 2025” ครั้งที่ 2 งานรวมแบรนด์นาฬิกามากกว่า 30 แบรนด์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ให้ผู้เข้าชมได้เปิดโลกแห่งเรือนเวลาและ แรงบันดาลใจจากนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานจัดขึ้นในวันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น G โซน M2 ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์
ไฮไลต์ภายในงาน เปิดตัวแบรนด์นาฬิการะดับโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมแบรนด์นาฬิกาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 30 แบรนด์ อาทิ AndoAndoAndo, Angles watch, Atowak, Behrens, Capsuleconcept, EARTHEN CO, EDOX, Estrowerk, Feynman, GAR Watch Service, Geylang watch, GMT Watch Maison, Greco-Geneve, Grimoldi, HID, Kawaii.SR.Vintage, MAEN, MONBREY, OPUS, PaulPicot, PEACOCK, Pixiu watch, RHODIOR SA, Robotoys, Seagull, TACS, Timezonebox, Undone, VENEZIANICO, XIN และกิจกรรม Watch Talk จากกูรูและ Influencer สายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ คุณเล็ก อภิชัย ชินเศรษฐวงศ์ เจ้าของ OMEGA Passion Museum Thailand, คุณตุ้ย อัฐวุฒิ ปภังกร นักสะสมนาฬิกาหายาก, คุณต้น อาณัติ มังกรหงส์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกา Azimuth, คุณปอนด์ Pond Review YouTuber รีวิวไลฟ์สไตล์ชื่อดัง, คุณณภัทร นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ นักแสดงและพิธีกร (NapatNP), คุณ Sarun Tangtevanon (@sarun_luxuryaddict) TikToker สายแฟชั่นและเรือนเวลาชื่อดัง
พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงาน พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับฟรีคูปองส่วนลด คูปองบริการเซอร์วิสนาฬิกาและของที่ระลึกสุดพิเศษ พลาดไม่ได้ สนใจร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ : https://forms.gle/ygs3qFkWcqvaChR57 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: WORLDRESOURCESthailand หรือโทรศัพท์ : 061 781 5599