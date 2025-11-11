“UranusClinic” เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด "มุกดา นรินทร์รักษ์"

“UranusClinic” กับ บทบาทของการเป็นผู้นำในด้านการคัดเลือกพรีเซนเตอร์สะท้อนภาพลักษณ์ คลินิกความงามที่เปิดบริการครบรอบ 6 ปี กับ 26 สาขาทั่วประเทศ เตรียมปรับเทรนด์ความงามให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ “ UranusClinic” กับการให้บริการด้านความงามครบวงจร เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด "คุณมุกดา นรินทร์รักษ์" ICON ความงามบทใหม่แห่ง อาณาจักร Uranus Clinic เพราะเราคือผู้สะท้อนความงามผ่านบทบาทของพรีเซนเตอร์ มากกว่า 6 ปี
ทางแบรนด์ตัดสินใจเลือก "คุณมุกดา นรินทร์รักษ์" นางเอกตัวท้อปมากความสามารถ สวยงามในทุกบทบาท และภาพลักษณ์ที่มีเสน่ห์เหนือระดับทุกมุมมองที่เฉิดฉาย ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนล่าสุด
ส่งผลให้เกิดความงามบทใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ UranusClinic และกลุ่มเป้าหมายของคลินิกที่เริ่มขยายกลุ่มเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ ส่วนมากเป็นวัยทำงานที่ต้องการเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีในทุกบทบาท
"มุกดา นรินทร์รักษ์ " จึงเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ในเรื่องของการสื่อสารภาพลักษณ์ ความสวยแบบมั่นใจ กับการให้บริการความงามที่ครบวงจรและประสิทธิภาพที่ดีแบบฉบับ UranusClinic
สอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน UranusClinic คือ ผู้นำเทรนด์การเลือกพรีเซนเตอร์เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย อายุ20+ เป็นการก้าวสู่จุดเริ่มต้นในการตัดสินใจเลือกดูแลตัวเอง พร้อมขยายฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีแนวโน้มเติบโตขึ้น
และในปี 69 UranusClinic เตรียมอัพเดทเทรนด์ ปรับทิศทางภาพลักษณ์ในการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ Entertainment Marketing ผ่านกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบทบาทของพรีเซนเตอร์ที่ตรงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ เตรียมตอบรับเทรนด์ต่างๆ รวมถึงต่อยอดทิศทางธุรกิจ เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับกระแสแฟนด้อมในยุคปัจจุบัน
เตรียมพบกับสีสัน ความสนุกสนาน และการได้พบเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบ ให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย
อย่าพลาด!! ติดตามกิจกรรมดีๆ ของทางแบรนด์อย่างต่อเนื่องทั้งปี
https://youtu.be/E4fx5Yzb2Os?si=gSN3nFChSvqJMyRb
เพราะความสวยไร้ขีดจำกัด
Beauty Beyond Boundaries
เพราะความสวย.. คู่ความสุข
ในแบบฉบับ UranusClinic
ในครั้งนี้ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้การสนับสนุน “Uranus Clinic ” มาร่วมฉลอง และ สร้างความทรงจำ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับอาณาจักรความงามที่พร้อมดูแลคุณ ภายใต้สโลแกน ‘Unlock Your Beauty Boundaries’ กับเราได้ที่ Uranus Clinic ทุกสาขาทั่วประเทศ.