“คุมะ” เดินหน้าเพิ่ม 2 ไลน์สินค้าใหม่ ปักธงปี 70 รายได้แตะ 2,500 ล้าน

“คุมะ” ขยายไลน์ธุรกิจผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด พร้อมเปิดตัว 2 สินค้าใหม่ ซุ่มเปิดโรงงานน้ำยาทำความสะอาด หวังเป็นผู้นำสินค้าทำความสะอาดครองใจในทุกครัวเรือนไทย ตั้งเป้าปี 2570 รายได้แตะ 2,500 ล้านบาท
ตอบรับตลาดกระดาษทิชชู่ประเทศไทยเติบโตถึง8%มีมูลค่ารวมกว่า 14,000ล้านบาท“คุมะ” เดินหน้าขยายไลน์ธุรกิจเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดล่าสุดเปิดตัว 2สินค้าใหม่ในกลุ่มKuma Premium Softทิชชู่พรีเมียมที่มีความนุ่มพิเศษBaby TenderและHanging Tissueอีกทั้งเผยเตรียมร่วมลงทุนเปิดโรงงานน้ำยาทำความสะอาด หวังเป็นผู้นำสินค้าทำความสะอาดครองใจในทุกครัวเรือนไทย ดันเป้าหมายสร้างยอดขายรวมทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า ในปี 2570 มีรายได้รวมกว่า 2,500 ล้านบาท
นายคมกริช ขจรวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุมะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด แบรนด์คุมะ (KUMA) กล่าวถึงภาพรวมตลาดกระดาษทิชชู่ในประเทศไทยว่า จากข้อมูลปี 2567 ตลาดมีการเติบโตต่อเนื่องประมาณ 8% มูลค่าราว 14,000 ล้านบาท โตจากเทรนด์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ทิชชู่ตามประเภทการใช้งานมากขึ้น เช่น กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก และกระดาษอเนกประสงค์ ทำให้การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเรื่องของราคา
ทั้งนี้ทางคุมะมุ่งมั่นในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้า และเป็นการตอกย้ำการเป็นแบรนด์กระดาษทิชชู่อันดับ 1 ในใจคนไทย ในทุกกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน แม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง โดยปัจจุบันคุมะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 17% และเชื่อว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ต่อเนื่อง ด้วยการขยายฐานลูกค้า ช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อยู่ที่ 50:50 อีกทั้งการมีสินค้ามากกว่า 20 รายการ โดยตลอด 8 ปี คุมะ ประเทศไทย ยังคงยึดถือการผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่มาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่า และสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในทุกระดับชั้น
สำหรับแผนธุรกิจในปี 2568-2569 นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในหลายหลายประเภทแล้ว ยังได้ร่วมลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำยาทำความสะอาดในประเทศไทย โดยการนำเทคโนโลยีเพิ่มกลิ่นและดูแลเรื่องขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าน้ำยาล้างจาน ซึ่งจะต่อยอดไปที่สินค้าเพื่อการทำความสะอาดสำหรับครัวเรือน เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่นๆ พร้อมเป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดที่ครองใจทุกครัวเรือนไทย
“ด้วยผลตอบรับของลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแบรนด์คุมะมาอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีนี้ ทำให้บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบแทนลูกค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตระหนักถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นคุณภาพ และความคุ้มค่า ตอบโจทย์ในทุกความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้ใน 2568 นี้ บริษัทมียอดขายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า 130 ล้านชิ้น และคาดว่าในอีก 2 ปี ธุรกิจจะเติบโตเป็น 2 เท่า สามารถผลักดันเป้าหมายสร้างรายได้รวม 2,500 ล้านบาทได้ในปี 2570 และเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีบริษัทด้วย” นายคมกริช กล่าว
ด้านนางวรพรรณ ขจรวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุมะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันคุมะมึผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดอยู่ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ Kuma original สินค้าดั้งเดิมรวมถึงกลุ่มสินค้าพรีเมียม, Kuma Care Plus สินค้าที่มีความอ่อนโยน, Lalabear กระดาษทิชชู่คุณภาพ ราคาย่อมเยา, Kuma Petto สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และ Kato สินค้าน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน ซึ่งเมื่อรวมทุกกลุ่มมีสินค้าแล้วมีมากกว่า 90 รหัสสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด อันดับ 1 คือ กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าคุมะ รุ่น 168 แผ่น และ 230 แผ่น รองลงมาอันดับ 2 เป็นกระดาษทิชชู่เปียก Kuma Care plus สูตรน้ำเกลือ และน้ำบริสุทธิ์ อันดับ 3 เป็นกระดาษทิชชู่เช็ดหน้ารุ่น Premium soft ส่วนผลิตภัณฑ์ที่กำลังมาแรง คือ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Kato
ล่าสุดเพื่อตอบรับกับความต้องการผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดที่มีความหลากหลาย ทางบริษัทได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มพรีเมี่ยม ได้แก่ Kuma Premium Soft Baby Tender และ Kuma Premium Soft Hanging Tissue ทิชชู่ที่มีความนุ่มพิเศษ สำหรับแม่และเด็ก รวมถึงผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดหน้าที่มีความอ่อนโยน นุ่มนวล ไม่ระคายเคืองผิว มั่นใจว่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์จะได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทางบริษัทได้เตรียมขยายช่องทางจำหน่ายเข้าสู่ห้างสรรสินค้า เพื่อให้การหาซื้อสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามในโอกาสครบรอบ 8 ปี คุมะ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม KUMA 8th Anniversary เพื่อตอบแทนและเชิญชวนลูกค้าได้ร่วมเฉลิมฉลองและพบปะกับพรีเซนเตอร์สาวสวยของแบรนด์คุมะ อย่าง “เบลล่า ราณี แคมเปน” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความพิเศษผ่านธีมTHE INFINITY OF DREAMS: Endless Dreams, Infinite Possibilities โลกแห่งความฝันที่ไร้ขีดจำกัด และในงานยังมีนิทรรศการแสดงความสำเร็จของแบรนด์คุมะ พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมชวนร่วมสนุกแลกรับของรางวัลพิเศษตลอดการจัดงานในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2568) ณ ลานกิจกรรมโซน Eden1 เซ็นทรัลเวิล์ด ตั้งแต่เวลา 10.00- 22.00 น. ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยความตั้งใจเพื่อแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้า พันธมิตรและทีมงานทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการเติบโตของคุมะ ประเทศไทย ได้มาร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 และหวังว่าทุกท่านผู้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับความสุข สนุกสนานและประทับใจ รวมถึงจะอยู่เคียงข้างเติบโตพร้อมกับคุมะ ประเทศไทย ตลอดไป.