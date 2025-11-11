“THAI SELECT FESTIVAL” ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทยสู่สายตาชาวโลก 17 พฤศจิกายน 2568 ณ The Cabana @ Westfield Century City, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงาน “THAI SELECT FESTIVAL” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ยกระดับสร้างการรับรู้อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในตลาดสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก เพื่อสานต่อภารกิจ Soft Power อาหารไทย สู่เวทีโลก ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานศิลปะ วัฒนธรรม และความอร่อยในแบบไทยแท้ ในโอกาสนี้ กราบทูลเชิญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ณ The Cabana @ Westfield Century City (Los Angeles, USA) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Savory Thai SELECT Night Market” ถ่ายทอดเสน่ห์ของคำว่า Savory ที่หมายถึงรสชาติกลมกล่อม เข้มข้น และเปี่ยมมนต์เสน่ห์ของอาหารไทยแท้ ผ่านบรรยากาศตลาดกลางคืนแบบไทยที่เต็มไปด้วยสีสัน ความอบอุ่น และวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในงาน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
– การออกร้านของ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กว่า 14 ร้าน ซึ่งจะนำเสนอเมนูอาหารไทยต้นตำรับให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง
– โซนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ที่ชวนให้ผู้ร่วมงานสัมผัสความสนุกแบบไทย ผ่านกิจกรรม “ปาเป้า” พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษ
– กิจกรรม “พาสปอร์ตความอร่อย” (Thai SELECT Passport) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานร่วมลุ้นรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินชื่อดังของประเทศไทย ได้แก่ “มาย–ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” และ “อาโป–ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์” ซึ่งจะมาร่วมส่งต่อความสุขและร่วมกิจกรรมมอบรางวัลให้แฟน ๆ ภายในงาน
งาน “THAI SELECT FESTIVAL” ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการ ยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยในระดับนานาชาติ และ ตอกย้ำคุณค่าแห่งตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในฐานะเครื่องหมายรับรองรสชาติไทยแท้ (Authentic Thai Taste) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย