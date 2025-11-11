ไทยออยล์ส่งมอบ Solar Cell ให้กับโรงพยาบาลพนม จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลพนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อนุ ทองแดง สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี -เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย คุณสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในพิธีการส่งมอบฯ โรงพยาบาลได้จัดการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจิตอาสาร่วมกันทำลูกประคบและน้ำมันหอมระเหย เพื่อแจกให้ประชาชน ณ ลานด้านหน้าอาคารห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ทำให้โรงพยาบาลพนม สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 50,000 บาทต่อเดือน ผลประหยัดที่ได้ถูกนำไปต่อยอดบริการทางการแพทย์ ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจเบาหวานขึ้นตา และอุปกรณ์หน่วยล้างไต ทั้งนี้ วิศวกรจิตอาสาไทยออยล์ ยังนำความรู้ด้านวิศวกรรมจัดอบรมและสอนวิธีการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อใช้งานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพลังความร่วมมือ ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของไทยออยล์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเติบโตร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน เราส่งต่อ ‘แสงแห่งโอกาส’ ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์ และเติมพลังใจให้บุคลากรทางสาธารณสุขได้ทำงานเพื่อชุมชนได้อย่างเต็มที่ ไทยออยล์จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้สังคม ตามวิสัยทัศน์ในการ ‘สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน’ อย่างแท้จริง”
ขณะที่ นายแพทย์อนุ ทองแดง สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวขอบคุณในความช่วยเหลือของไทยออยล์ พร้อมย้ำว่า ระบบโซลาร์เซลล์นี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและช่วยให้โรงพยาบาลสามารถขยายบริการทางการแพทย์ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ถือเป็นพลังที่สร้างทั้งแสงสว่างและโอกาสใหม่ให้กับชุมชน
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Healthcare & Education” ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐ ซึ่งไทยออยล์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 รวม 17 แห่ง ใน 5 จังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรในการ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”