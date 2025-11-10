เจบีพี x โฮมโปร ต่อยอด Circular Economy เปลี่ยนของเก่าสู่ “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก” มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

“เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์” ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ โฮมโปร เดินหน้า ต่อยอดโมเดล Circular Economy จากโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” สู่การพัฒนา “สินค้ารักษ์โลก หรือ Circular Products” โดยนำชิ้นส่วนพลาสติกจากของใช้แล้วกลับมารีไซเคิลใหม่เป็นบรรจุภัณฑ์ PCR (Post-Consumer Recycled) ลดการพึ่งพาพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) ขยายทางเลือกสินค้ารักษ์โลกให้ผู้บริโภค ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนพลังของพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกัน แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสู่เป้าหมาย Better Living และสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
สรพรรณ รัชนกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า “เจบีพี มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมสีไทยให้เติบโตควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ความร่วมมือกับโฮมโปร เพื่อผลิตสินค้ารักษ์โลก จากโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” จึงไม่ใช่เพียงการนำสินค้ารักษ์โลกออกสู่ตลาด แต่คือการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้บริโภคและสังคม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลโลกไปพร้อมกับการสร้างบ้านและอาคารที่มีคุณภาพ”
ด้าน ธีระพงศ์ สัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานจัดซื้อ Construction กล่าวว่า “หัวใจของโฮมโปร คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นไปพร้อมกับการดูแลโลก เราจึงได้นำเอาแนวคิด Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้านำของเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาแลก ผ่านโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” โดยโฮมโปรจะนำของเก่าเหล่านี้ไปจัดการอย่างถูกวิธี เข้าสู่กระบวนการคัดแยกและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี พร้อมนำวัสดุที่ได้กลับมาผลิตเป็น “สินค้ารักษ์โลก หรือ Circular Products” – การร่วมมือกับ เจบีพี ครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ‘ความยั่งยืน’ ไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่คือการลงมือทำจริง เพราะทั้งสององค์กรได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในการลดขยะได้จริง”
โฮมโปรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านความร่วมมือต่อเนื่องกับพันธมิตรของโฮมโปร เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์จากวัสดุหมุนเวียนในกลุ่มสินค้ารักษ์โลก หรือ Circular Products ในหลากหลายหมวดหมู่ ช่วยยกระดับมาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ง่ายขึ้น และช่วยลดการใช้ Virgin Plastic ทำให้ “ของเก่ากลับมามีชีวิตใหม่” อีกครั้ง สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยของภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับสินค้ารักษ์โลก (Circular Products) ของ เจบีพี ที่วางจำหน่ายในโฮมโปรและเมกาโฮม พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล Post-Consumer Recycled (PCR) ภายใต้ชื่อรุ่น “JBP SMART SHIELD-X 2in1” (เจบีพี สมาร์ทชิลด์เอ็กซ์ ทูอินวัน) ซึ่งได้วัตถุดิบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดขยะพลาสติกและการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิต โดยยังคงคุณภาพและความทนทานที่ตอบโจทย์ทั้งช่างมืออาชีพและเจ้าของบ้านยุคใหม่
ลูกค้าสามารถเลือกช้อปสินค้ารักษ์โลก (Circular Products) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จาก เจบีพี ได้แล้ววันนี้ ที่โฮมโปรและเมกาโฮมทุกสาขา รวมถึงช่องทางออนไลน์ เข้าถึงสีคุณภาพสูงด้วยการเลือกสินค้ารักษ์โลกที่ได้คุณภาพ และร่วมเปลี่ยนของเก่าให้กลับมามีคุณค่าไปกับการดูแลบ้านอย่างมีคุณภาพ