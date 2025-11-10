ROCTEC รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2568/69 โชว์กำไรสุทธิ ไตรมาส 2 โต 53.5% สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง
กรุงเทพฯ, 10 พฤศจิกายน 2568 – บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “ROCTEC” รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2568/69 (กรกฎาคม–กันยายน 2568) ด้วยกำไรสุทธิ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.5% YoY สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโครงสร้างรายได้ที่มีการกระจายอย่างสมดุลระหว่างธุรกิจภายใต้กลุ่ม ICT Solutions และการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย
ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 819 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% YoY โดยธุรกิจ ICT Solutions ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ แม้บางโครงการจะชะลอตัวตามแผนการดำเนินงานที่มีการปรับเปลี่ยน แต่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Display Solutions) ที่ขยายตัวโดดเด่นถึง 20% YoY และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของธุรกิจ ICT Solutions ขณะเดียวกัน ธุรกิจสื่อโฆษณายังคงมีพัฒนาการเชิงบวกจากการบริหารสินทรัพย์และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% YoY และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 29.4% จากการเพิ่มสัดส่วนของโครงการที่มีอัตรากำไรสูง ควบคู่กับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น สำหรับ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.1% YoY เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัยและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ แข็งแกร่งต่อเนื่อง
นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ROCTEC กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของโครงสร้างธุรกิจ ทั้งในด้านความสามารถในการสร้างรายได้จากฐานธุรกิจที่หลากหลาย และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราจะเดินหน้ารักษาความมั่นคงของธุรกิจ ICT Solutions ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดโอกาสใหม่ในระยะยาว”
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ROCTEC ยังได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นในมาตรฐานสากล
สำหรับ แนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2568/69 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ICT Solutions ซึ่งมีหลายโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในช่วงที่เหลือของปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับ Osense ในการพัฒนาโครงการ Smart Home “QubbyHomeGPT” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองอัจฉริยะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา (in-house R&D) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ IoT ในการเพิ่มขีดความสามารถของโซลูชัน ICT ให้ตอบโจทย์เมืองอัจฉริยะในอนาคต
ROCTEC ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และส่งมอบคุณค่าที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในทุกสภาวะเศรษฐกิจ