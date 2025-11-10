“รังสิตร่วมพัฒนา” ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มพูลผล เปิดตัวโครงการ Rangsit Residence & Hotel ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักอาศัยโซนเหนือของกรุงเทพฯ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มพูลผล จัดพิธีเปิด โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายดงพล รุจิธรรมธัช ปลัดจังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วย นายสุชาติ หวั่งหลี ประธานกรรมการกลุ่มพูลผล นายสุจินต์ หวั่งหลี รองประธานกรรมการกลุ่มพูลผล และนายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการกลุ่มพูลผล เป็นประธานในพิธี ภายในงานยังได้รับเกียรติจากหน่วยราชการ สมาคม บริษัททัวร์ และบริษัทต่างๆ ในย่านรังสิต ปทุมธานี นครนายก อยุธยา และสระบุรี เข้าร่วมงาน
คุณสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล ประธาน บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ Rangsit Residence & Hotel เป็นที่พักอาศัยในรูปแบบโรงแรม ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพย่านรังสิต–ปทุมธานี ตรงข้ามโครงการ “ฟิวเจอร์ซิตี้ รังสิต” มิกซ์ยูสขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ภายใต้กลุ่มพูลผล โดยถือเป็นอีกหนึ่ง “แม็กเน็ตสำคัญ” ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มพูลผล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในย่านรังสิตได้อย่างครบวงจร ด้วยทำเลทองของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ซึ่งเปรียบเสมือน “ประตูเศรษฐกิจ” เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือของประเทศ
โครงการ Rangsit Residence & Hotel ก่อสร้างโดย บริษัท ซี.อี.เอส จำกัด เป็นที่พักขนาด 196 ห้อง สูง 8 ชั้น บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ห้องพักมีให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ สตูดิโอขนาด 23 ตร.ม. 1 ห้องนอน ขนาด 35 ตร.ม. และ 1 ห้องนอน ขนาด 37 ตร.ม. ห้องพักสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ใช้รถเข็น และผู้พิการ เพื่อรองรับการเข้าพักของทุกกลุ่มได้อย่างสะดวกสบาย ราคาเริ่มต้น 2,400 – 3,200 บาทต่อคืน พร้อมโปรโมชั่นมากมาย รวมถึงราคาพิเศษสำหรับองค์กร หน่วยงานราชการ บริษัทตัวแทนนำเที่ยว ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร ที่จอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และบริการรับฝากสัมภาระ โดยมีจุดแข็ง คือ โลเคชั่น ซึ่งอยู่ใจกลางย่านรังสิต-ปทุมธานี ทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเมือง หรือออกนอกเมือง มีระบบคมนาคมทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดง รถตู้สาธารณะ และอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง นอกจากนี้ ยังตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญๆ อาทิ สนามกอล์ฟชื่อดัง มหาวิทยาลัย ชั้นนำและแหล่งนิคมอุตสาหกรรมหลากหลายทั้งจากโซนปทุมธานี นครนายก อยุธยา สระบุรี ทำให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เข้าพักอาศัยทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว คนทำงาน นักศึกษาย่านรังสิตได้อย่างครบครัน
สำหรับโครงการ Rangsit Residence & Hotel ถือเป็นโครงการแห่งที่ 4 ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2535 โดยพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นศูนย์การค้า “ตลาดรังสิต” ปัจจุบันบริษัทฯ ดูแลพื้นที่ค้าขายมากกว่า 4,500 แผงค้า ครอบคลุมทั้ง ตลาดสด ครัวรังสิต เรือนรังสิต ตลาดผ้า ตลาดพระ และตลาดนัด และในปี 2539 กับโครงการที่พักอาศัยขนาดใหญ่ รังสิตอพาร์ทเมนท์ 1 ตามมาด้วยรังสิตอพาร์ทเมนท์ 2 และรังสิตเรสซิเดนซ์ และเมื่อรวมกับโครงการล่าสุด Rangsit Residence & Hotel ที่พักในรูปแบบโรงแรม รวมแล้วมีห้องพักมากกว่า 750 ห้อง ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำ และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจร จองตรงทั้ง 4 โครงการได้แล้วทาง hoteldd-thailand.com
จากทั้ง 4 โครงการที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในฐานะทั้ง “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์” และ “ผู้บริหารโครงการ” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะด้านการให้บริการที่โดดเด่นด้วยความรวดเร็ว ยืดหยุ่น ที่สำคัญยังมี “ราคาค่าที่พักที่เหมาะสมเข้าถึงได้ง่าย” ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของทุกโครงการ และเป็น “กุญแจแห่งความสำเร็จ” ที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายโครงการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกมิติ