คิง เพาเวอร์ ชู “ผีตาโขน” สู่คอลเลกชัน เลสเตอร์ ซิตี้ 2568 : Ghost in the Weave อวดโฉมผ้าทอฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลก

ถึงเวลาที่เสน่ห์และจิตวิญญาณของ “ผ้าไทย” จะได้เฉิดฉายสู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง! คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้, บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จํากัด และชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส จังหวัดเลย เปิดตัวคอลเลกชันของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ประจำปี 2568 ภายใต้ชื่อ Ghost in the Weave Collection ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาล “ผีตาโขน” ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย โดยเน้นเทคนิคการมัดหมี่แบบโบราณที่ผสานลวดลายหน้ากากผีตาโขนเข้ากับสัญลักษณ์สุนัขจิ้งจอกของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้อย่างลงตัว ถือเป็นการยกระดับภูมิปัญญาและผ้าไทยสู่ตลาดโลก พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ Foxes Fanstore เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, shop.lcfc.com, ร้าน LCFC ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และออนไลน์ที่ www.kingpower.com และ Facebook : Leicestershop.th
“คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” มุ่งมั่นขับเคลื่อนศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในการนำเสนอผ้าไทยสู่ตลาดโลก ทำให้เห็นว่าเสน่ห์ของผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงสินค้าแฟชั่น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสภูมิปัญญาในแหล่งกำเนิด โดย Ghost in the Weave Collection นับเป็นคอลเลกชันที่ 8 โดยมีทีมดีไซเนอร์ของ บริษัท มัลติพลาย บาย เอท ร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่น สร้างสรรค์สินค้าผ้าไทยที่มีดีไซน์ร่วมสมัย ตอบโจทย์ตลาดสากล ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย
“Ghost in the Weave Collection” นำเสนอการตีความหน้ากากผีตาโขนในรูปแบบ Pixel Art เพื่อสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงแก่นแท้ของวัฒนธรรมไว้ ประกอบด้วย 4 โทนสีหลัก คือ เขียว, น้ำเงิน, ฟ้า และขาว โดยใช้ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่เป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ ผ่านเทคนิคการมัด และย้อมสีเส้นฝ้ายแบบโบราณ ทำให้เกิดลวดลายกราฟิกพิกเซลที่ลงตัว ผสมผสานระหว่างหน้าสุนัขจิ้งจอก กับหน้ากากผีตาโขนได้อย่างมีเสน่ห์ สำหรับสินค้ามีจำนวนทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ เสื้อแจ็กเก็ต รุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน จำหน่ายเพียง 500 ตัว ทั่วโลก, เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น สีขาว, เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น สีกรมท่า, เสื้อโปโลแขนยาวลายทาง สีกรมท่าสลับสีเขียว, หมวกแก๊ป, หมอนลูกบอล และกระเป๋าถือ
นางณัฐจิรา ซินโซ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองน้ำใส จังหวัดเลย กล่าวว่า “กลุ่มทอผ้าฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานอาชีพการทอผ้า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีสมาชิกประมาณ 20 คน มีความเชี่ยวชาญตลอดกระบวนการผลิต ทั้งการปลูกฝ้าย GI และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้สามารถผลิตและทอผ้าได้อย่างครบวงจร "Ghost in the Weave Collection" ใช้ผ้าทอรวมกว่า 1,000 เมตร และใช้เวลาทอ 3 เดือน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ทางกลุ่มทอผ้าฯ ได้รับโจทย์ใหญ่และท้าทายในการทอผ้าจำนวนมาก ได้ทดลองเทคนิคใหม่ ๆ ทั้งการมัด และเลือกใช้เฉดสีในการย้อม กว่าจะมัดลายผ้าให้ออกมาได้อย่างที่ต้องการ โดยเฉพาะลายหน้าสุนัขจิ้งจอก ในที่สุดก็สำเร็จออกมาเป็นลายผ้าอย่างที่ทุกคนได้เห็น เป็นฝ้ายมัดหมี่ที่ทางกลุ่มทอผ้าฯ ได้ส่งต่อจิตวิญญาณและความประณีตลงไปในผ้าทุกผืน ขอขอบคุณ คิง เพาเวอร์ ที่สนับสนุนกลุ่มทอผ้าฯ ได้นำฝีมือคนไทยออกสู่ตลาดโลก ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ พัฒนา และยกระดับฝีมือช่างทอในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนสินค้าไทยคอลเลกชันนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ Foxes Fanstore เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, shop.lcfc.com, ร้าน LCFC ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และออนไลน์ที่www.kingpower.com และ Facebook : Leicestershop_th