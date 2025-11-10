“พิพัฒน์”เล็งฟื้น”แบริเออร์หุ้มยาง”เป้าเริ่มปีงบ 70 ตั้งราคารับซื้อ’ช่วยเกษตรกร-เซฟชีวิตจากอุบัติเหตุ’

“พิพัฒน์”เล็งฟื้น”แบริเออร์หุ้มยาง-เสาหลักนำทาง” ชี้โครการดีช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และเซฟชีวิตจากอุบัติเหตุ ลุยตั้งคณะทำงาน กำหนดราคาซื้อตรง 29 สหกรณ์เดิม มอบ”ทล.-ทช.”สำรวจพื้นที่-ถนนตั้งเป้า เริ่มงบปี 70
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย ได้มาเข้าพบ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568 โดยได้นำเสนอข้อมูลขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนและขอให้รัฐบาลสานต่อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐโดยการนำยางธรรมชาติมาผลิตแผ่นยางแบริเออร์ครอบกำแพงคอนกรีต ซึ่งเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายางที่สำคัญ มีผลการศึกษาและยืนยัน ว่าช่วยลด ความรุนแรงที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุได้ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคม มีการดำเนินโครงการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และ หลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) แต่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ สหกรณ์ยางพารา 29 แห่ง ที่เคยเข้าร่วมโครงการและมีการลงทุนจัดหาเครื่องมือการผลิต ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเรื่องนี้ ได้นำหารือกับนายกรัฐมนตรี (นายอนุมิน ชาญวีรกูล) เพื่อทำเป็นนโยบายดำเนินการต่อไป
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนจะตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อนำการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอีกครั้ง โดยมีกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นหน่วยงานหลัก สำรวจถนนและพื้นที่ ที่จะดำเนินการ โดยในปี 69 อาจจะใช้งบเหลือจ่ายหรืองบกลาง ไม่ให้กระทบงบปกติ และกำหนดแผนงานในปีงบประมาณ 2570 ด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า โครงการแบริเออร์ยางพารา ที่ต้องหยุดดำเนินการไปเพราะมีประเด็นเรื่องราคายางและการรับซื้อ นายพิพัฒน์กล่าวว่า เรื่องนี้ จะเชิญ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มาหารือรายละเอียด หลักการ จะทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อ มีการกำหนดราคารับซื้อ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ทำโครงการ คือมองว่า หากราคายางเกิน 58 บาทก็ไม่ทำ โดยกำหนดไว้ใน TOR ถนนเส้นไหนบ้าง โดยจะรับ 29 สหกรณ์นี้ก่อน เพราะเขาลงทุนเครื่องมือและเคยทำมาก่อน
“แบริเออร์ยางพารา-หลักนำทางยางพารา มีผลทดสอบยืนยันเรื่องช่วยชาวสวนยาง ช่วยเซฟชีวิตประชาชนจากอุบัติเหตุ ไม่เข้าใจที่ยกเลิกโครงการนี้ไป ตอนนี้ คาดว่าจะใช้วิธี รับซื้อจากผู้ผลิต ไม่ยุ่งกับกรมส่งเสริมสหกรณ์”