Delta Future Industry Summit 2025 ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนวัตกรรม Green AI การผลิตอัจฉริยะ และพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและผู้ให้บริการโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ Delta Future Industry Summit 2025 ภายใต้ธีม “พลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้วย AI ระบบอัตโนมัติ และพลังงาน แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยงานนี้ได้รวบรวมเหล่าผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำจากภาคธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตที่กำลังมีบทบาทในการพลิกโฉมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่สังคมที่ทันสมัย ยั่งยืน และเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ที่เทคโนโลยีและความยั่งยืนต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน การหันมาเปิดรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ และพลังงานสะอาด จะทำให้เราสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปได้ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อให้ประเทศของเราสามารถเติบโตได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติและสร้างผลกระทบได้ในระดับโลก”
ด้านนายวิคเตอร์ เจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เดลต้าต้องขอขอบคุณ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มาร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในวันนี้ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์อันทรงคุณค่าในงานประชุมสุดยอดปีนี้ งาน Delta Future Industry Summit ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ ผนวกกับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้โซลูชันประหยัดพลังงานอัจฉริยะของเดลต้า เรามุ่งมั่นผลักดันให้อุตสาหกรรมและสังคมสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม เดลต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวสู่อนาคตที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ผ่านแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่ได้จากการประชุมในปีนี้”
จากนั้น Shan Shan Guo ประธานเจ้าหน้าที่แบรนด์องค์กร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์ ได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้าวสู่อนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับความยั่งยืนสีเขียว” โดยกล่าวว่า “รายงานการวิจัยของ Economist Impact ซึ่งเดลต้าให้การสนับสนุนได้ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและประหยัดพลังงาน เมื่อผสานกับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระบบนิเวศอุตสาหกรรม จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโลกสู่ยุคของ Green AI ทั้งนี้ รายงานยังเผยว่ากว่า 78% ขององค์กรทั่วโลกมองว่าประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบ AI จะกลายเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญภายในช่วงหนึ่งปีที่จะถึงนี้ ขณะเดียวกัน ‘ความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Resilience)’ ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายหลักที่ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งรับมือ เพื่อให้การเติบโตของ AI เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเดลต้ามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนา AI อย่างยั่งยืน ผ่านการพลิกโฉมระบบแปลงพลังงานแบบ ‘grid-to-chip’ จากระบบ AC-DC แบบดั้งเดิมมาสู่ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงแบบ DC รวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ระบบด้วยเทคโนโลยีไมโครกริด”
ในขณะที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความท้าทายด้านความยั่งยืน งานประชุมในปีนี้จึงมีเป้าหมายในการเน้นย้ำบทบาทของการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ และการจัดการพลังงาน ในการขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการสร้างอนาคตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งานประชุมในครั้งนี้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษจาก นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างผลกระทบระดับโลก” ซึ่งได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ความทันสมัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ในช่วงเสวนาที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “จากระบบอัตโนมัติสู่โซลูชันอัตโนมัติอัจฉริยะ” มีนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ เอดับบลิวเอส (AWS) และนายศักดิ์ดา แซ่อึ้ง หัวหน้าแผนกธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เข้าร่วม โดยนายวัตสัน กล่าวว่า “ในยุคแห่ง AI เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติได้พัฒนาก้าวข้ามกระบวนการพื้นฐานแบบ Rule-based มาสู่ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Generative AI การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสามารถยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากรและประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมหาศาล และเมื่อระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม องค์กรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ และเตรียมความพร้อมให้กับทั้งบุคลากรและระบบเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจจากนวัตกรรมเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคต”
การประชุมสุดยอดยังดำเนินต่อด้วยการเสวนาในสองหัวข้อสำคัญที่เจาะลึกการพลิกโฉมอุตสาหกรรมของภูมิภาคในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการผลิต เริ่มต้นด้วยงานเสวนาแรกในหัวข้อ “โซลูชันอาคารอัจฉริยะและดาต้าเซ็นเตอร์พลิกโฉมอนาคตโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างไร” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นาย Ke-Vin Lim หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมกลุ่ม ของบริษัท City Developments Limited นายสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และนายเจคอป ซึง หัวหน้าแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติอาคาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (สิงคโปร์) โดยผู้ร่วมเสวนาได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีที่ถูกขับเคลื่อนด้วย AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคาร ยกระดับการจัดการพลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ และส่งเสริมการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
การเสวนาช่วงที่สองจัดขึ้นในหัวข้อ “ขับเคลื่อนโรงงานสีเขียวอัจฉริยะด้วยระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติและพลังงานอัจฉริยะ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญสี่ท่านเข้าร่วม ได้แก่ นาย Sven Herschel, VP Bosch Connected Services (Asia Pacific), Bosch Singapore นายอังคาร ทองคำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นาย Joshua Chang, Equipment Manufacturing Operations & Quality Manager บริษัท Kulicke and Soffa Industries, Inc. และนายอลัน โจว หัวหน้าฝ่ายแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยผู้ร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของระบบพลังงานอัจฉริยะ ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในการพลิกโฉมระบบนิเวศการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ภายในงาน เดลต้ายังได้จัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชันล้ำสมัยที่ช่วยสนับสนุนการพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่อนาคต ประกอบด้วย
•โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ (Datacenter Solutions)
•โซลูชันระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation Solutions)
•โซลูชันพลังงานอัจฉริยะและสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (Smart Energy & EV Charging Solutions)
•โซลูชันระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automation Solutions)
การจัดแสดงเหล่านี้สะท้อนถึงแนวทางของเดลต้าในการพัฒนาอาคาร โรงงาน และระบบนิเวศดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมตอกย้ำว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่และความยั่งยืนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน
งาน Delta Future Industry Summit 2025 ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภูมิภาคสู่อนาคตที่ทันสมัยและคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน โดยเดลต้า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์ ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กโทรนิคส์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า ออโตเมชัน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ
เดลต้าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี