อัปเดต!รถไฟฟ้าสีชมพู ซ่อมรางจ่ายไฟ เสร็จ ธ.ค.นี้ รฟม.เห็นด้วยตัดช่วงสั้นลง-เปลี่ยนชุดล้อใหม่เสร็จกลางปี69

รถไฟฟ้าสีชมพู ซ่อมรางจ่ายไฟและทดสอบเสร็จในธ.ค.นี้ เผยต้องรออะไหล่บางส่วนจากต่างประเทศ รฟม.เห็นด้วย ตัดระยะรางให้สั้นลง เหลือช่วงไม่เกิน 1 กม.เพื่อลดกระทบให้น้อยลงหากเกิดขัดข้อง พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนชุดล้อประคอง”ชมพู-เหลือง”เสร็จทั้งหมดกลางปี 2569
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงกรณีรางจ่ายกระแสไฟฟ้า (conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีกรมชลประทาน (PK05) ขัดข้อง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้ ทางบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ได้ดำเนินการเปลี่ยนรางจ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่ โดยติดตั้งไปแล้วเป็นระยะทางกว่า 1 กม. จากรางที่ร่วงไปกว่า 4 กม. ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสั่งเพิ่มเติมจากต่างประเทศ ซึ่งทยอยเข้ามาในเดือนพ.ย.นี้ โดยจะติดตั้งเสร็จทั้งหมดพร้อมทดสอบได้เรียบร้อยภายในเดือน ธ.ค. 2568 ซึ่งจะสามารถกลับมาทำการเดินรถให้บริการในช่วงดังกล่าวได้ตามปกติ
สำหรับแนวทางในการป้องกันปัญหารางจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือร่วงหลุดและกระทบต่อการเดินรถนั้น รฟม.เคยให้คำแนะนำในการแบ่งช่วงความยาวของรางจ่ายไฟฟ้าให้สั้นลงช่วงละ 1-1.5 กม. จากปัจจุบันที่ช่วงยาว 3 กม.- 5 กม.ในบางช่วง ตามระยะของจุดสับราง ส่วนการปรับระยะรางให้สั้นลงอาจทำให้มีจุดที่เป็นการต่อเชื่อมถี่ขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มการดูแลซ่อมบำรุงตามไปได้ โดยระยะรางที่สั้นลงก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานของรางจ่ายไฟฟ้าของโมโนเรล ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด
“เมื่อมีแนวคิดแล้ว จึงเริ่มทำในช่วงที่เกิดเหตุขัดข้องก่อนเลย ซึ่งประเมินแล้วไม่มีปัญหา โดยจะมีการทยอยดำเนินการตัดเชื่อมรางจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ระยะในแต่ช่วงสั้นลง เช่น ระยะความยาว 3 กม.เดิม อาจจะมีการตัดเชื่อมออกเป็น 3 ช่วง เป็นต้น ทั้งนี้ระยะตัดเชื่อมอาจไม่เท่ากันทุกช่วง เพราะต้องดูความเหมาะสมในแต่ละจุดด้วย”
ส่วนความคืบหน้าการเปลี่ยนชุดล้อประคอง (Guide wheel) ที่ออกแบบใหม่ มีระบบล็อก 2 ชั้น นั้น ผู้ว่าฯรฟม.กล่าวว่า ได้มีการเปลี่ยนล้อ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองได้ทยอยเปลี่ยนไปหลายขบวนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทั้งหมดประมาณกลางปี 2569 เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลากลางคืนหลังเวลา 24.00 น.ที่รถไฟฟ้าปิดให้บริการแล้ว เท่านั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทั้งหมด 30 ขบวน มีการเปลี่ยนล้อประคองไปแล้วจำนวน 7 ขบวน ที่เหลืออีก 23 ขบวน คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนเม.ย. 2569ส่วนสายสีชมพู มีจำนวน 42 ขบวน เปลี่ยนล้อชุดใหม่ไปแล้ว 6 ขบวน ที่เหลืออีก 36 ขบวน คาดจะแล้วเสร็จ ก.ค. 2569
ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) ในฐานะกรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และบริษัท อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กล่าวว่า บริษัทได้ทยอยเปลี่ยนชุดล้อประคองสายสีชมพูและสีเหลืองคาดว่าจะเสร็จทั้งหมดกลางปี 2569
ส่วนรางจ่ายไฟฟ้า สายสีชมพูที่ขัดข้องบริษัทฯได้เร่งติดตั้งใหม่แล้วส่วนหนึ่ง และอยู่ระหว่างสั่งอะไหล่เพิ่ม เพราะสต๊อกที่มีอยู่ไม่พอ โดยมีการติดตั้งรางระยะทางสั้นลง ประมาณ 600 เมตรต่อช่วง พร้อมกับมีการทดสอบไปด้วย จากแบบเดิมที่ รางจ่ายไฟฟ้าจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงจุดสับราง เพื่อแก้ปัญหาเมื่อเกิดขัดข้องจะไม่กระทบเป็นวงกว้าง โดยจะติดตั้งเสร็จและเปิดให้บริการช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี - สถานีกรมชลประทาน (PK05) ตามปกติ ในเดือนธ.ค. นี้
“ต้องยอมรับ กรณีรางจ่ายไฟฟ้าโมโนเรล ขัดข้องหรือร่วง สาเหตุมาจากภายนอก เช่นถูกเกี่ยวบ้าง หรือ ถูกกระแทก ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ กระทบต่อการเดินรถและการเปลี่ยนรางก็ใช้เวลาเนื่องจาก เมื่อระยะของรางยาวมากหลายกิโลเมตร ก็ไม่สามารถสต๊อกรางได้มากพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทยอยตัดช่วง โดยยังอยู่ในระยะประกันและมีซัพพลายเออร์ร่วมดูแล”