“อาร์เอ็กซ์ ไบเทค” เปิดฉาก COSMEX 2025 จุดประกาย “Glow to Grow” หนุนอุตสาหกรรมความงามอาเซียนสู่เวทีโลก

คอสเม็กซ์ (COSMEX) 2025 งานแสดงผู้รับผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ฉลาก สินค้าสำเร็จรูป และอุปกรณ์เสริมความงาม ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ได้ฤกษ์เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ณ ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Glow to Grow” ท่ามกลางผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ พบผู้ประกอบการวงการความงามกว่า 250 รายจาก 20 ประเทศ และคนในวงการความงามกว่า 25,000 คน ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความงามแห่งภูมิภาค
นางลักษณ์สุภา ประภาวัต นายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย เผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมความงามว่า “ตลาดความงามโลกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะผู้บริโภคที่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและยังเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ โดยเทรนด์ตลาดความงามโลกยังคงเน้นในเรื่องของความยั่งยืน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายและการยอมรับ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และการผสมผสานสุขภาพและความงามเข้าด้วยกัน ตามความเชื่อที่ว่าความงามจะเกิดจากสุขภาพที่ดีจากภายใน สำหรับตลาดความงามของไทย ยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับการจัดอันดับให้เป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับ 1 ของปี 2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการท่องเที่ยวและการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการคาดการณ์มูลค่าตลาดความงามของไทยในปี 2568 นี้อยู่ที่ประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงามในปีนี้ที่น่าจับตามอง 4 ปัจจัยด้วยกัน กล่าวคือ
• การเติบโตของแบรนด์ไทย ที่เริ่มได้รับความนิยมในตลาดโลกและมุ่งสู่การสร้างแบรนด์ระดับสากล
• เมกะเทรนด์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงาม ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซม และการใช้ส่วนผสมออร์แกนิกที่ปลอดภัย
• การขยายตลาดสู่กลุ่มใหม่ เช่น ผู้ชายและคนรุ่นใหม่
• ความท้าทายด้านการแข่งขัน การแข่งขันที่มีสูงมากขึ้น ทั้งจากผู้เล่นหน้าใหม่และผู้ประกอบการจีนที่ใช้ช่องทางออนไลน์อย่างเข้มข้น
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ความงามไทยที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค ประกอบกับเมกะเทรนด์ความงามโลกที่สอดคล้องกับจุดแข็งด้านวัตถุดิบธรรมชาติและภูมิปัญญาของไทย จึงเป็นโอกาสทองให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตในเวทีโลกได้สูง เพื่อการก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้ประกอบการควรเน้นกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างและยั่งยืน โดยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างเรื่องเล่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเร่งสร้างมาตรฐานด้านการรับรองคุณภาพระดับสากล นอกจากนี้ การรุกตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการให้ความสำคัญกับการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในตลาด Global Beauty อย่างแน่นอน
ภก. ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี หรือ ดร.เจล ประธานกรรมการผู้จัดการ Origin Global Empire เจ้าของแบรนด์ “ดร. เจล” ซึ่งนำธุรกิจผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI และขยายฐานการผลิตไปถึงเกาหลีและสหรัฐอเมริกา ได้เผยถึงบทสรุปความสำเร็จและปัจจัยสำคัญในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในตลาดความงามว่า “บริษัทได้เติบโตจากผู้ผลิตรายเล็กจนกลายเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจหลากหลาย แต่รายได้หลักเกือบ 100% ยังมาจากธุรกิจสุขภาพและความงาม โรงงานผลิตมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ เกือบ 2,000 แบรนด์ และได้ขยายฐานการผลิตไปสู่ระดับโลก โดยมีโรงงานเป็นของตนเองในเกาหลีและกำลังขยายฐานธุรกิจไปสู่สหรัฐอเมริกา โดยความสำเร็จของกิจการในวันนี้มาจากกลยุทธ์ที่เฉียบคมและแตกต่าง โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาชีพที่ได้กลายเป็นแต้มต่อสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างยั่งยืน รวมถึงความเร็วในการฉีกแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ตลาดความงามที่เปลี่ยนแปลงในทุกวัน จนเป็น ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่และเป็นผู้สร้างเทรนด์ให้กับวงการความงามแทนการเป็นผู้ตาม นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้บริษัทสามารถ scale up ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”
ดร. เจล ยังได้ฝากข้อคิดที่มาจากประสบการณ์จริงให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการและต้องการอยู่ในตลาดความงามอย่างยั่งยืนว่า ในการทำธุรกิจต้องเอาชนะใจตนเองและมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาตนเองแบบรายวันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งต้องโฟกัสที่ passion ไม่ใช่เงิน เพราะเงินคือเรื่องของปลายทาง หากมี passion เต็มที่ มีสมองและสองมือ สามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองได้อย่างแน่นอน
ด้านนางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (RX BITEC) ในฐานะผู้จัดงาน COSMEX กล่าวว่า “งาน COSMEX เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามในหลายมิติ ไม่ว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับนวัตกรรมใหม่ ๆ จากต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมแบรนด์ในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ COSMEX จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงสินค้า แต่เป็นเวทีกำเนิดและบ่มเพาะแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ ในแบบเฉพาะของตน อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอาเซียนและอีกหลายประเทศ เป็นพื้นที่ที่แบรนด์จากประเทศเพื่อนบ้านได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ของ ASEAN Beauty ที่มีความหลากหลายแต่แข็งแรงในเวทีโลก ทำให้บทบาทสำคัญของงานนี้ คือการผลักดันให้ภูมิภาคของเรากลายเป็นศูนย์กลางด้านความงามที่มีอัตลักษณ์และศักยภาพสูง”
สำหรับไฮไลต์ที่สำคัญในงาน COSMEX 2025 ที่จะช่วยเสริมให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า ได้แก่
• ส่วนแสดงสินค้า มีผู้แสดงสินค้ากว่า 250 แบรนด์จาก 20 ประเทศ รวมทั้งพาวิลเลียนนานาชาติจากเกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครอบคลุมกลุ่มผู้รับผลิต OEM, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ การติดฉลากและเครื่องจักร, อุปกรณ์ความงาม และผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ครั้งแรกที่ร่วมกับงาน InterCHARM Korea งานแสดงด้านความงามชั้นนำในเกาหลี จัด InterCHARM Pavilion นำ 16 บริษัทชั้นนำจากเกาหลีที่มีความหลากหลายมาจัดแสดงในงาน
• มีการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้ามากมาย เช่น ครีมกันแดดเนื้อวิปครีมจาก S&J, เครื่องสำอางสีสันในธีม Sweet Wonderland โดย Vega Natural, Primer เนื้อวิปครีมจาก ILC, น้ำตบบำรุงผิวให้อ่อนเยาว์โดย COSMEDIVA, อุปกรณ์เสริมความงามรอบดวงตาโดย NURIEYE จากเกาหลี และอีกมาก
• สัมมนา COSMEX The Secret Chat ซีรีส์สัมมนาเข้มข้นโดยเจ้าของธุรกิจ เซเลบริตี้ และกูรูความงาม จากไทยและต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สเปน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อาทิ “ก้าวแรกสู่บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์” โดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง อูน ชนิสรา และไอซ์ ภาวิดา, เวิร์กช้อปทำน้ำหอม, “แบรนด์ไทย เจาะรหัสชนะใจผู้บริโภค” โดยทราย ชนิกานต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BitchWithBrain, อิ๊ง ชยธร เจ้าของแบรนด์อิงกุ และดร. เมย์ วาสนา เจ้าของแบรนด์ Bioactive
• กิจกรรมการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันง่ายขึ้น ด้วยบริการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ที่ติดต่อสอบถามได้ในงาน
งาน COSMEX 2025 จะมีไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 99–100 ไบเทค บางนา จัดร่วมกับ in-cosmetics Asia งานแสดงส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก