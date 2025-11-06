บอร์ดการบินไทย เคาะ 9 รายชื่อ กรรมการชุดใหม่ เสนอผู้ถือหุ้น 19 ธ.ค.นี้ เน้นคุณสมบัติมืออาชีพ

บอร์ดการบินไทย เคาะ 9 รายชื่อ กรรมการชุดใหม่ เสนอผู้ถือหุ้น 19 ธ.ค.นี้ “ลวรณ”คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ มั่นใจเป็นที่ยอมรับ ย้ำบริหารแบบมืออาชีพ ไม่ต้องการให้กลับเป็นรัฐวิสาหกิจ
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดการบินไทย วันนี้ (6 พ.ย.) มีมติเพิ่มจำนวนคณะกรรมการชุดใหม่เป็น 15 คนจากปัจจุบันมีอยู่ 11 คน แต่ได้ลาออกตามวาระไป 4 คน และมีกรรมการขอลาออก 1 คน ทำให้จำนวนกรรมการลดเหลือ 6 คน ที่ประชุมบอร์ด จึงได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการบริษัทอีก 9 คน จากที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมา 14 คน นอกจากนี้จะมีรายชื่อที่เสนอจากผู้ถือหุ้นอีก 2 คน จากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM)ในวันที่ 19 ธ.ค.68
ทั้งนี้ จำนวนกรรมการ 15 คนเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ บริษัทจดทะเบียนในตลาดส่วนใหญ่ โดยได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาช่วยกัน โดยในจำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 8 คน ไม่รวมกรรมการอิสระในปัจจุบัน
“ กรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น กรรมการไปตัดสิทธิไม่ได้ ต้องนำเสนอให้ AGM พิจารณา ทุกอย่างเป็นไปตามบริษัทจดทะเบียน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ส่วนประเด็นที่มีกรรมการจำนวนมากไป เรื่องจำนวนไม่ใช่ประเด็น อยู่ที่มีความรู้ความสามารถรึเปล่า การมีคนเก่งเยอะก็เป็นประโยชน์ โดยหากมีเรื่องเร่งด่วน จำนวนกรรมการเกินกึ่งหนึ่งก็ประชุมได้ ผมเชื่อว่า กรรมการที่เสนอ 9 คนมีความรู้ความสามารถ”
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ เป็นตามกฎหมาย กรรมการได้หารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกม.บริษัทรวมถึงนักกฎหมาย โดยตามปกติ บริษัทจดเบียนจะประชุม AGM ในช่วงมี.ค.-เม.ย. เป็นช่วงปิดงบปีภายใน 4 เดือน แต่ช่วงเดือนเม.ย. การบินไทยยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ
“ ข่าวที่ออกมาทำให้นักลงทุนสับสน ขอยืนยันว่า กระทรวงการคลังต้องการบริหารการบินไทยอย่างมืออาชีพ เราไม่ต้องการให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ และอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันคือกรรมการชุดใหม่ที่คัดเลือกมา 9 คน โดย 8 คนจะเป็นกรรมการอิสระ ถ้าชื่อออกไปเชื่อว่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์กับบริษัท ย้ำว่าจำนวนไม่ใช่ประเด็น ประเด็นอยู่ที่เป็นคนที่ใช่หรือเปล่า” นายลวรณกล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่า กรรมการที่โหวตเลือกจำนวน 9 ราย ได้แก่
นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตกรรมการ THAI
- นายรพี สุจริตกุล อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- นายวัชรา ตันตริยานนท์ อดีตกรรมการ THAI
- นางชาริตา ลีลายุทธ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยสมายล์ แอร์เวย์
- นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอ็มบีธนชาต
- นายณนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร บมจ.โอสถสภา (OSP)
- นายพลากร หวั่งหลี กรรมการ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) และกรรมการไทยแอร์เอเชีย
- พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ THAI
- นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THAI
กรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนถือหุ้นเกิน 5% มี 2 คน คือ
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ THAI
- นายประชา คุณธรรมดี กรรมการจากฝั่งเจ้าหนี้