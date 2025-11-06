“เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน | American Beef Feast 2025” ร่วมเฉลิมฉลองปลายปี 2025 ด้วยรสชาติแห่งความเป็นเลิศของเนื้อวัวอเมริกันพรีเมี่ยม

กูร์เมท์ วัน กรุ๊ป (Gourmet One Group) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำของเมืองไทย โดยคุณพัชรินทร์ เหมอังกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จับมือสหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Meat Export Federation) และแบรนด์ Certified Angus Beef (CAB) จัดแคมเปญส่งท้ายปี 2025 อย่างยิ่งใหญ่ด้วย “เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน | American Beef Feast 2025” มอบรสชาติแห่งความเป็นเลิศของเนื้อวัวอเมริกันเกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกในด้านความนุ่ม ความฉ่ำ และรสชาติที่เข้มข้นให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลอง
“เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน | American Beef Feast 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2025 นำเสนอเนื้อวัวพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Swift, 1855 และ Imperial American Wagyu Beef โดยมีโรงแรมระดับ 5 ดาว และร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่นรวม 30 แห่ง เข้าร่วมแคมเปญนำเสนอเมนูพิเศษที่ปรุงด้วยเนื้อวัวพรีเมี่ยมจากทั้ง 3 แบรนด์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารที่บ้าน เนื้อวัวคุณภาพสูงเหล่านี้จะวางจำหน่ายที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ 21 สาขาที่ร่วมรายการ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลองเนื้อวัวที่ได้รับการยกย่องระดับโลกในเรื่องความนุ่ม ความฉ่ำ และรสชาติที่เข้มข้นถึงบ้าน
งานเปิดตัว “เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน | American Beef Feast 2025” จัดขึ้นที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกา (USMEF) และแบรนด์ Certified Angus Beef (CAB) มาร่วมงาน พร้อมมอบเครื่องหมาย “American Beef Feast 2025” ให้โรงแรมและร้านอาหารชั้นนำที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ในงานยังมีการสาธิตการปรุงอาหารพร้อมเมนูอาหารที่ปรุงจากจากเนื้อวัวอเมริกันเกรดพรีเมี่ยมทั้ง 3 แบรนด์ รังสรรค์โดยเชฟเควิน ทอมสัน เชฟใหญ่ประจำโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ และห้องอาหารนิวยอร์ก สเต๊กเฮาส์
แบรนด์เนื้อวัวอเมริกันพรีเมียมที่ห้ามพลาด
• Swift: แบรนด์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ CAB ที่นำเสนอเนื้อวัว Prime Black Angus ชั้นเลิศ รับประกันมาตรฐานสูงสุดในด้านลายไขมัน ความนุ่ม และความฉ่ำ
• 1855: เนื้อ Black Angus คัดพิเศษที่เน้นความนุ่ม รสชาติ และลายไขมันที่สมบูรณ์สม่ำเสมอ ผ่านการแปรรูปภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวด โดยเป็นเนื้อเกรด Upper 2/3 Choice
• Imperial American Wagyu Beef: เนื้อวากิวอเมริกันพรีเมี่ยมที่เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัวสายพันธุ์วากิวจากญี่ปุ่นและระบบการเลี้ยงในฟาร์มแบบอเมริกัน เนื้อจึงมีความนุ่มพิเศษและรสชาติที่เต็มอิ่ม
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2025 มาร่วมดื่มด่ำกับรสชาติแห่งความเป็นเลิศของเนื้ออเมริกันแองกัสชั้นเลิศและวากิวพรีเมี่ยมจากสุดยอดแบรนด์ดัง ไม่ว่าคุณจะทานอาหารนอกบ้านหรือทำอาหารที่บ้าน เติมเต็มโมเมนท์ดีๆ ในช่วงปลายปี 2025 ด้วย “เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน”
โรงแรมและร้านอาหารที่เข้าร่วม “เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน | American Beef Feast 2025”
1. JW Marriott Hotel Bangkok, New York Steakhouse
2. Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit
3. Anantara Siam Bangkok
4. InterContinental Bangkok
5. Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
6. Anantara Chiang Mai Resort
7. Andaz Pattaya Jomtien Beach
8. Pattaya Marriott Resort & Spa
9. Ad Lib Khon Kaen Hotel
10. Neil’s Tavern Steak & Seafood
11. Don Asado
12. Ox & Embers
13. Medium Rare Steakhouse
14. Big George’s Steak
15. Sorrento
16. 35 Dry Aged Beef
17. Lawry’s The Prime Rib Bangkok
18. Thagoon Manee Beef Expert
19. Sooooo Goood Gourmet
20. You Hunt We Cook By Gourmet Market
21. Tops Food Hall
22. Reignwood Park, Pathum Thani
23. Flame, Pattaya
24. Meat Station, Pattaya
25. Porsh Dining Bar & Grill, Pattaya
26. Le Crystal Restaurant, Chiang Mai
27. Finland Deer Café & Bistro, Chiang Mai
28. Mare Seafood, Chiang Mai
29. Rimping Supermarket, Chiang Mai
30. Wagyu Steak House, Phuket
ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ 21 สาขา ที่เข้าร่วม “เทศกาลเนื้อวัวอเมริกัน | American Beef Feast 2025”
1. Central World
2. Central Park
3. Central Chidlom
4. Central Bangna
5. Central Ladprao
6. Central Rama 2
7. Central East Ville
8. Central Pinklao
9. Central Rama 9
10. Tops Food Hall Marketplace Nanglingee
11. Central West Ville
12. Central Chaengwattana
13. Mega Bangna
14. The Crystal Ekamai-Ramindra
15. Central Festival Pattaya Beach
16. Central Phuket Floresta
17. Porto de Phuket
18. Central Phuket
19. Central Patong
20. Central Samui
21. Central Chiang Mai