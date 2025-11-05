xs
“พิพัฒน์” สั่งคุมเข้ม”ลอยกระทง”ปลอดภัย เจ้าท่าฯจัดกำลัง 900 นาย ดูแล24 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พิพัฒน์” ปล่อยแถว”เจ้าหน้าที่-เรือตรวจการณ์”ดูแลความปลอดภัย”วันลอยกระทง”กรมเจ้าท่า ระดมกำลังกว่า 900 นาย คุมเข้ม 24 ชม. สแกนท่าเรือยอดฮิต “ริเวอร์ซิตี้ ไอคอนสยาม เอเชียทีค”ย้ำยกระดับ”ความปลอดภัยเชิงรุก”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมี ดร. รัชพงษ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานใต้อาคารวิสูตรสาครดิษฐ์ (4) กรมเจ้าท่า

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ค่ำคืนวันลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนรอคอย กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า จึงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมสืบสานประเพณีได้อย่างมีความสุขและมั่นใจ โดยคาดว่าจะมี ประชาชนร่วมประเพณีจำนวนมากโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีเรือมากกว่าปกติ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ไหลเชี่ยว จึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ดำเนินมาตรการเข้มข้นทั้งในเชิง ป้องกัน ควบคุม และตอบสนองเหตุการณ์ อย่างรอบด้าน ซึ่งไม่ได้เพียงแค่เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือเรือตรวจการณ์ แต่เรากำลังปรับระบบการบริหารความปลอดภัยทางน้ำของประเทศให้เป็น ‘ความปลอดภัยเชิงรุก’ ที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ


นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กรมเจ้าท่าได้ตรวจสภาพความพร้อมทั้งท่าเรือ โป๊ะต่างๆ เรือโดยสาร เรือภัตตาคาร ให้มีสภาพสมบูรณ์ ซึ่งท่าเรือที่คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมาก เช่น ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือเอเชียทีค มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชน นักท่องเที่ยว อย่างเข้มข้น

และได้เตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เสริมการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ อาทิ ระบบตรวจสอบเรืออัจฉริยะ ที่เชื่อมโยงข้อมูลเรือกับฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ การใช้โดรนตรวจตราพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางเดินเรือสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุล่วงหน้า และ ระบบเตือนภัยทางน้ำล่วงหน้า มีการประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวในการผลักดันประเทศไทยสู่ ‘Vision Zero’ ที่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศอย่างยั่งยืน


ด้าน นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ 5 จุดหลัก ได้แก่ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือเทอร์มินอล 2 และท่าเรือคลองโอ่งอ่าง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 62 แห่ง รวม 164 นาย และเรือตรวจการณ์ 8 ลำ

สำหรับส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำในสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1–7 และสำนักงานสาขาอีก 41 แห่ง รวมกำลังพลทั่วประเทศกว่า 800 นาย พร้อมเรือตรวจการณ์ 70 ลำ เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว มูลนิธิ และเครือข่ายอาสาวารี ถ้าทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือทางน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน กรมเจ้าท่า โทร. 1199





