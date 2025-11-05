ผ่านด่านสะดวก!กทพ.ชวนใช้ Easy Pass สมัครฟรี แค่เติมเงินขั้นต่ำ300 บาท

กทพ. เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิวสมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เพียงเติมเงิน 300 บาท เท่านั้น
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ยังชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดเปลี่ยนมาใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เพียงเติมเงิน 300 บาท เท่านั้นก็สามารถขับผ่านช่องทาง Easy Pass ได้โดยไม่ต้องต่อคิว ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส เติมเงินสะดวกทั้งแบบ Auto Top Up รับคะแนนสะสม Easy Point เมื่อสมัครใช้งาน EXAT Reward และเติมเงินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารพันธมิตร และ Mobile Application ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ เป๋าตังเปย์ ในแอบเป๋าตัง
สมัครใช้งาน Easy Pass เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แล้ววันนี้ที่
1. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทาง
2. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service บริเวณจุดพักรถ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางนา (ขาออก)
3. ศูนย์ให้บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
4. TrueMoney Wallet: สมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ทั้งนี้ กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทางพิเศษ โปรดติดตั้งอุปกรณ์ OBU Easy Pass ภายในรถให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน โดยตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณกึ่งกลางกระจกหน้ารถยนต์ด้านหลังกระจกมองหลัง เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเข้า–ออกทางพิเศษได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถผ่านช่องทางเก็บค่าผ่านทางได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องหยุดรถ ลดระยะเวลาในการรอคอย และสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นเต็มรูปแบบในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง