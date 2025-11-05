เอ็น.ซี.ซี. ผนึก พันธมิตร จัดงาน EdTeX 2025 ดันใช้ AI ยกระดับการศึกษาไทยทุกมิติ

เอ็น.ซี.ซี. และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน EdTeX 2025 มหกรรมเทคโนโลยีการศึกษาใหญ่ที่สุดในไทย หนุนใช้เทคโนโลยี AI ในระบบการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมนำทัพผู้พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษากว่า 50 ราย จัดแสดงนวัตกรรมการศึกษาล่าสุด หวังใช้ AI พัฒนาผู้เรียนอย่างเฉพาะเจาะจงรายบุคคล และเข้าถึง AI อย่างเท่าเทียม คาดมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 7,000 ราย เงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Education Technology Expo 2025 หรือ EdTeX 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ประกอบการ ที่ต้องการเห็นอนาคตของการศึกษาก้าวล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม ซึ่ง N.C.C. ได้เห็นความสำคัญถึงยุคสมัยของโลกดิจิทัล จึงได้จัดการ EdTeX 2025 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษายุคใหม่ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมศักยภาพของคุณครูผู้สอนและนักเรียนสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
นอกงานนี้ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพและนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อคนในวงการการศึกษาโดยเฉพาะ ยังมีการจัด Business Matching เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับพาร์ทเนอร์ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้างการรับรู้แบรนด์ เพิ่มยอดขาย ขยายตลาด และเปิดโลกกับผู้ประกอบการในแวดวงเดียวกัน โดยในปีนี้มีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมกว่า 50 บริษัท ได้รับความสนใจจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเข้าร่วมงานมากถึง 7,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 20% และ คาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายภายในงานประมาณ 200 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความสนใจและความพร้อมของวงการศึกษาไทย” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
สำหรับ ไฮไลท์ของงาน ผู้เข้าร่วมชมจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Smart System) พบกับแพลตฟอร์มและโซลูชันอัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สัมผัสประสบการณ์ห้องเรียนแห่งอนาคต ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น และ3. เทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Learning & Technology) ค้นพบนวัตกรรมล่าสุดด้าน EdTech ไม่ว่าจะเป็น AI, VR/AR, Gamification และอีกมากมาย ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้การเรียนรู้สนุกและเข้าถึงง่ายขึ้น รวมทั้งยังได้จัดเวทีสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยมีวิทยากรชั้นนำจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออัปเดทข้อมูลการนำ AI มาใช้ในแวดวงการศึกษา
ดร.สุทัด ครองชนม์ นายกสมาคม IoT กล่าวว่า งาน เอ็ดเทค ถือเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะของงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับแนวหน้าของไทย หัวข้อในปีนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนำแนวคิดของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาปรับใช้กับห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเชื่อมโยงการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ AI และ IoT มายกระดับห้องเรียน เสริมทักษะดิจิทัลให้บุคลากรด้านการศึกษา และให้ผู้เรียนได้ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้สอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมไทยไอโอที ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน IoT ในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีไปใช้จริง โดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา EdTeX ได้รับการยอมรับในฐานะงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ครบวงจรที่สุดของไทย โดยในปีนี้ได้นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย นำประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบการ ได้สัมผัสแนวคิดและเครื่องมือใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการศึกษาของไทย ซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ “เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน” สร้างบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้สังคมไทย
งาน EdTeX 2025 ถือเป็นตัวอย่างของระบบนิเวศดิจิทัลที่เกิดขึ้นจริง เป็นพื้นที่ที่เทคโนโลยี ผู้พัฒนา ผู้ประการด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้มาเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ร่วมกัน ยกระดับห้องเรียนไทยให้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคต
“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “ไทยแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี เอ็กซ์โป” หรือ “เอ็ดเทค 2025” ซึ่งเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่ช่วยปลุกพลังของการเรียนรู้ สร้างโอกาสใหม่ให้กับวงการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัล และเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรไทยต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต” ม.ร.ว.นงคราญ กล่าวเสริม
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน งาน Thailand’s Education Technology Expo 2025 (EdTeX 2025) ได้ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์