GULF กวาด 3 รางวัล งาน IAA Awards for Listed Companies 2025

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025 ประกอบด้วย รางวัล BEST CEO ที่มอบให้นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รางวัล BEST CFO ให้แก่นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รวมถึงรางวัล BEST IR มอบแก่บริษัทในฐานะองค์กรนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สะท้อนศักยภาพผู้บริหารในตลาดทุนที่มีศักยภาพโดดเด่น ความเป็นเลิศในการบริหารงาน และสะท้อนมาตรฐานความเป็นเลิศในการให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที เพื่อให้นักลงทุนเห็นศักยภาพการเติบโตขององค์กรที่ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจตลาดทุน และประเทศไทย
รางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล BEST CEO, BEST CFO และ BEST IR ใน 16 หมวดอุตสาหกรรม โดยมาจากการเสนอชื่อและการให้คะแนนของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ เช่น ความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น ความรอบรู้ในธุรกิจที่บริหาร และการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและชัดเจน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญและความร่วมมือในกิจกรรมของนักวิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกและสม่ำเสมอ ให้แนวโน้มของธุรกิจ แนวโน้มผลประกอบการ และความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนมีช่องทางการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย