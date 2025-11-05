NER โชว์รายได้ 9 เดือนปี 68 เติบโต 24.28% กำไรสุทธิ 1,489.42 ล้านบาท มั่นใจทิศทางธุรกิจยางพาราเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ประกาศงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2568
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้นคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดเผยถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2568 (สำหรับงวด 9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณขาย 351,412 ตัน เพิ่มขึ้น 48,336 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.95 คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 23,009.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,495.43 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.28 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 17,194.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 74.73 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 3,253.57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.34 และรายได้จากการขายต่างประเทศ 5,815.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.27 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 1,241.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.15
สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 62.33 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของยอดขายรวม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 21.81 ล้านบาท และมีรายการกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์เท่ากับ 37.29
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของยอดขายรวม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ลดลง 25.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกรับรู้ประมาณการผลขาดทุนทางบัญชีจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่บริษัทฯได้ทำไว้กับสถาบันการเงินเพื่อการลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,489.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.47 ของรายได้จากการขายรวม โดยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 196.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18 ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 20,040.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 582.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99 จาก ณ 31 ธันวาคม 2567
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2568 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณขาย 112,439 ตัน เพิ่มขึ้น 14,433 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 6,727.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 563.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 5,029.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.76 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 672.51 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.44 และรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,697.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.24 ของยอดขายรวม ลดลง 108.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.01 กำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3/2568 (งวด 3 เดือน) เท่ากับ 326.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของรายได้จากการขายรวม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิงวด 3 เดือนลดลง 34.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.48 ซึ่งกำไรที่ลดลงเกิดจากราคาขายที่ลดลงตามสภาวการณ์ของราคายางในตลาดโลก
“อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ล่าสุด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเป้าหมายรวบรวมผลผลิตยางพาราจำนวน 200,000 ตันต่อปี ภายใต้สัญญาความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย พร้อมต่อยอดสู่การขยายกำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่3 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคงอีกด้วย” นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กล่าวในท้ายสุด