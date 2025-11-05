เที่ยวหนาวนี้!ใช้ถนนสายโรแมนติก”มส.4009 “ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เยือนเมืองสามหมอก ชมทุ่งดอกบัวตอง

กรมทางหลวงชนบท ชวนเดินทางเส้นทางสายโรแมนติก บนถนนสาย มส.4009 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน รับลมหนาว มุ่งหน้าแอ่วเหนือเยือนเมืองสามหมอก พ.ย.- ธ.ค. นี้ พร้อมดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพความงดงามของทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนดอยแม่อูคอ
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนประชาชนเดินทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4009 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับลมหนาว สัมผัสบรรยากาศของเมืองสามหมอก พร้อมดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพความงดงามของทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนดอยแม่อูคอ
ถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4009 เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ ทช. นั้นคือการก่อสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนสามารถเดินทางมายังทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปยังอำเภอขุนยวม ทล.108 (แม่ฮ่องสอน - ขุนยวม) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1263 ที่สามแยกขุนยวม และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4009 ตามป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของ ทช. ไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางบริเวณโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
สำหรับทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ บนความสูงกว่า 1,600 เมตร สถานที่ดังกล่าวถือเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่ท้าทายบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสธรรมชาติและชื่นชมทัศนียภาพ "เมืองสามหมอก" ด้วยตาของตัวเองสักครั้ง ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศจึงมีหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมายังจุดชมวิวที่จะสามารถทำให้เห็นวิว 360 องศา ของดอกบัวตองนับแสนล้านดอก ซึ่งจะบานเพียงปีละครั้งเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากหน้าหนาวนี้ยังไม่ได้วางแผนท่องเที่ยว ทช. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม นี้ ให้ประชาชนได้ไปสูดบรรยากาศสีทองอร่ามที่งดงามเต็มทุกพื้นที่ของภูเขา นอกจากนี้ ยังมีบริการลานกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว และยังมีจุดร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP อีกด้วย สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 053-612-162