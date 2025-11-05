MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศและช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2568

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2568 จัดโดยฝ่ายความปลอดภัย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) จ.สมุทรปราการ
การจัดแข่งขันในปีนี้มุ่งส่งเสริมศักยภาพช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งสายอากาศและสายใต้ดิน ผ่านการแข่งขันเชิงปฏิบัติจริงใน 5 ประเภท ได้แก่ งานฮอตไลน์ งานสายอากาศ งานสายใต้ดิน งานเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และงานใช้เครื่องมือกล เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนาม และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ MEA
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า “MEA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวทาง Smart MEA ที่มุ่งพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ Smart People, Smart System และ Smart Digital โดยมีเป้าหมายในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ MEA ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานหลัก พร้อมจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม อันจะช่วยให้พนักงานภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด