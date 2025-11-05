MEA กางแผนนำสายไฟฟ้าลงดิน ช่วง ถ.สุขุมวิทตัดพระราม 4 - ซ.สุขุมวิท 81 ย้ำกระทบ ปชช.น้อยที่สุด

นายรณชัย เรืองยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนสุขุมวิท ช่วงถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยสุขุมวิท 81 โดยมีผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม Grand Chambray Ballroom ชั้น 7 โรงแรม AVANI Sukhumvit Bangkok
ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการยกระดับระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสำหรับวิถีชีวิตเมืองมหานคร โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนสุขุมวิท ช่วงถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยสุขุมวิท 81 ถือเป็นเส้นทางสำคัญทางเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดย MEA ให้ความสำคัญในการชี้แจงแผนการก่อสร้างทั้งหมดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างโปร่งใส พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแผนการทำงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อการจราจรและการดำเนินชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว MEA มีแผนการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นการทำงานในช่วงเวลากลางคืน (22.00 – 05.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจ และที่อยู่อาศัยในย่านสุขุมวิทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการนำเสาและสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน