MEA เชิญร่วมงาน "ลอยกระทงสายธารและแสงไฟ รวมดวงใจแห่งความภักดี" ณ MEA SPARK

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน "ลอยกระทงสายธารและแสงไฟ รวมดวงใจแห่งความภักดี" ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ "รวมดวงใจแห่งความภักดี" น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดให้มีกิจกรรมเวิร์กช็อประบายสีโคมไฟกระดาษ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสรรค์โคมไฟของตนเอง เพื่อจุดแสงแห่งความทรงจำ ส่งต่อพลังแห่งความรัก ความภักดีร่วมกัน
นอกจากนี้ MEA SPARK จะเปิดโซนนิทรรศการบริเวณชั้น 1 และร้านขายของที่ระลึกจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรำลึก และความภักดีที่อบอวลอยู่ในทุกพื้นที่ของ MEA SPARK อย่างงดงาม และทรงคุณค่า
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสแสงไฟแห่งความงดงาม และร่วมกันลอยกระทงด้วยหัวใจแห่งความภักดี ในงาน “ลอยกระทง สายธารและแสงไฟ รวมดวงใจแห่งความภักดี” ระหว่างวันที่ 4–5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ในช่วงเวลาทำการปกติ เปิดอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) มีรอบนำชมทุกครึ่งชั่วโมง รอบสุดท้าย 15.30 น. สามารถจองเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://measpark.mea.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2220 5200 08 0079 0214 อีเมล measpark@mea.or.th
แผนที่ MEA SPARK https://maps.app.goo.gl/F8tYvbe9n1gPSVLU7