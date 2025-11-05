"ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์" คว้ารางวัล "GOLD AWARD" จากเวที ICQ International 2025 ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด (Thai Packaging Manufacturer Co., Ltd.) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตฟิล์มหด (PE Shrink Film) ฟิล์มยืด (Stretch Film) ฉลากบรรจุภัณฑ์ (Label) ซองบรรจุภัณฑ์ (Sachets, Pouches, Bags) และผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Recycled Packaging) พา ทีม “TPK Plus คนพลังบวก” ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในเวทีระดับนานาชาติ โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 "GOLD AWARD" ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการแข่งขันมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ICQ International 2025 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดการแข่งขันโดย Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ตอกย้ำศักยภาพองค์กรไทยในการยกระดับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
นายถิรเดช จิระประกอบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า "รางวัล GOLD AWARD จาก ICQ International 2025 ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ ทุกคน นี่คือบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตอย่างไม่หยุดนิ่ง ความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รางวัล แต่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเราต่อไป ขอขอบคุณทีม 'TPK Plus คนพลังบวก' และพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทจนสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทและประเทศไทยในเวทีระดับโลก"
ความสำเร็จในครั้งนี้ นำทีมโดย นายถิรเดช จิระประกอบชัย กรรมการผู้จัดการ และ นายธนเดช จิระประกอบชัย รองกรรมการผู้จัดการ ในฐานะโค้ชทีม พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ ได้แก่ นายธวัช ขนานแข็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาทีม, นางสาวกุลยดา หนูทอง หัวหน้าทีม และสมาชิกในทีม นายอภิรัตน์ เนตรสุวรรณ, นายนวพล ประจันทัง, นายชินดนัย สองจันทร์, นางสาวนิภาพร ฉิมตระ และนางสาวพนิดา วงศ์คง โดยทีม “TPK Plus คนพลังบวก” ได้นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “Reduce waste from the film side lines to ZERO DEFECT and non-standard film thickness to more than ≥ 49.35%.” ซึ่งเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน Zero Defect ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถลดของเสียจากเส้นข้างฟิล์มและพัฒนาค่าความหนา-บางของฟิล์มที่ไม่ได้มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยการลดต้นทุนของเสียได้มากถึง 13 ล้านบาทต่อปี
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้าน Quality Control Cycle (QCC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Total Quality Management (TQM) ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำ Roadmap QCC เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วม 100% และคัดสรรทีมที่ดีที่สุดเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติในทุกๆ ปี