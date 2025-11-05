BEM ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำโดย ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในโอกาสนี้ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ได้วางพวงมาลัยถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานได้กล่าวถวายความอาลัย พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่บริษัทฯ และปวงชนชาวไทย ที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันอันทรงเกียรติ เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นหมุดหมายสำคัญแห่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ของประเทศไทย ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป