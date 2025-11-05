“HBED 2025” ยกระดับผู้ประกอบการสุขภาพและความงามไทยสู่มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงาม ประจำปี 2568 หรือ Health & Beauty Entrepreneurship Development Program (HBED) Year 2025 เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
ได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์ นัมฮยอก ควอน (Mr. Nam Hyeok Kwon) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เคเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรในการยกระดับอุตสาหกรรมความงามไทย ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน
หลักสูตร HBED 2025 เป็นหลักสูตรอบรมเฉพาะทางที่มุ่งเน้นพัฒนา “ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามยุคใหม่” เพื่อเปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านแนวโน้มและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีความงาม การชะลอวัย การมีสุขภาพที่ดี ผนวกกับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย อาทิ เทรนด์ระดับโลกของอุตสาหกรรมความงาม มาตรฐานและกฎระเบียบด้านการประกอบวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดและการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และการทำWorkshop กลยุทธ์การขาย ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
งานอบรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อาทิ อาจารย์ นพ. รัสมิ์ภูมิ สถเมธีวิทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง การเสริมความงามและการชะลอวัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภก. เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (คุณโซอี้) เจ้าของเพจ Digital Shortcut และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สุขภาพ ความงาม ด้านการตลาดและกลยุทธ์การขาย อีกมากมาย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม และผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามจากทั่วประเทศ โดยผู้ร่วมอบรมต่างสะท้อนว่า หลักสูตรนี้ช่วย “ต่อยอดองค์ความรู้ เปิดมุมมองใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับธุรกิจได้อย่างแท้จริง”
งานนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท เคเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพระดับสากล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้ และสร้างความเชื่อมั่นในนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความงามที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
การร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมกำลังเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระดับโลก สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เคเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด มีแผนเดินหน้าจัดหลักสูตร HBED ต่อเนื่องในปีต่อไป เพื่อสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ที่ผู้ประกอบการสามารถแบ่งปันประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และเติบโตไปพร้อมกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร HBED และการอบรมอื่นๆ ได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-4963551 หรือทางอีเมล. admin@kucare.info