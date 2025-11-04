‘Beyond Khaolak Resort’ พลิกโฉม สู่ ‘ananea Beyond Khaolak’ แรกในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - กะตะ กรุ๊ป รีสอร์ท (Kata Group Resorts) ผู้นำด้านรีสอร์ตริมทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการมายาวนานกว่า 45 ปี ประกาศการรีแบรนด์ครั้งสำคัญของ ‘Beyond Khaolak Resort’ (รีสอร์ท บียอนด์ เขาหลัก) สู่ชื่อใหม่ ‘ananea Beyond Khaolak’ (อานาเนียย่า บียอนด์ เขาหลัก) พร้อมรังสรรค์บทใหม่ให้กับสวรรค์แห่งการพักผ่อนริมทะเลอันดามัน เข้าถึงคนยุคใหม่มากกว่าที่เคย ด้วยคอนเซปต์ “Slow Glamour” (สโลว์ แกลมเมอร์) วิถีชีวิตผ่อนคลายที่เน้นความเรียบง่ายและการเชื่อมต่อถึงกัน
“Beyond Khaolak Resort” หนึ่งในรีสอร์ตชื่อดังของแบรนด์ บียอนด์ รีสอร์ท (Beyond Resorts) ภายใต้เครือกะตะกรุ๊ป ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางยุคใหม่อย่างแท้จริง ผ่านการพลิกโฉมแบรนด์ใหม่ ‘ananea Beyond Khaolak’ (อานาเนียย่า บียอนด์ เขาหลัก) ด้วยการร่วมมือกับ “ananea” แบรนด์ Lifestyle Hotel สัญชาติยุโรปที่ออกแบบเพื่อผู้เดินทางยุคใหม่ที่มองหาความสมดุล แรงบันดาลใจ และการเชื่อมต่อที่มีความหมาย
โดยแบรนด์นี้อยู่ภายใต้เครือ DERTOUR Hotels & Resorts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DER Touristik Group กลุ่มบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่จากเยอรมนี หนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรายใหญ่ของยุโรป (มีเครือเดียวกันกับแบรนด์โรงแรมอย่าง Sentido, Calimera, Aldiana และ Playitas เป็นต้น) ทั้งนี้ ananea Beyond Khaolak นับเป็นที่พักแบรนด์ ananea แห่งแรกในประเทศไทย และยังเป็น Flagship Property แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่าวว่า “นับเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกะตะกรุ๊ป การรีแบรนด์สู่ ‘ananea Beyond Khaolak’ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่คือการกำหนดนิยามใหม่ของประสบการณ์การพักผ่อนในเขาหลักให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ ที่มองหาการพักผ่อนที่ให้ความหมายและแรงบันดาลใจมากกว่าเดิม ความร่วมมือกับแบรนด์ ananea ภายใต้เครือ DERTOUR Hotels & Resorts ที่แข็งแกร่งระดับโลกครั้งนี้ คือการผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริการแบบไทยที่สั่งสมมากว่า 45 ปีของเรา เข้ากับไลฟ์สไตล์ดีไซน์แบบยุโรปร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ananea Beyond Khaolak ไม่เพียงแต่จะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย แต่ยังเป็น Flagship ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรีสอร์ตไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับแขกทุกท่านสู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ เพื่อร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน”
‘ananea’ มาจากคำในภาษากรีก “ananeosis” (อานานีโอซิส) ซึ่งหมายถึง "การเริ่มต้นใหม่" สะท้อนถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์สไตล์ยุโรปสมัยใหม่และความมินิมอลแบบเมดิเตอร์เรเนียน เข้ากับเสน่ห์อันอบอุ่นของชายฝั่งทะเลไทย ปรัชญาหลักของรีสอร์ตคือ “Slow Glamour” (สโลว์แกลมเมอร์) นำเสนอประสบการณ์ ‘Barefoot Luxury’ ที่แตกต่าง ให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลาย ค้นพบความสุขจากความเรียบง่าย และเชื่อมต่อกับธรรมชาติและผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง
ananea Beyond Khaolak ตั้งอยู่ริมหาดปากวีปอันเงียบสงบของจังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางเพียง 80 นาทีจากสนามบินภูเก็ต รีสอร์ตเป็นแบบ All-Villa Resort (รีสอร์ตแบบวิลล่าทั้งหมด) ประกอบด้วยวิลล่าขนาดกว้างขวาง 177 ยูนิต มีตั้งแต่ Villa Garden ไปจนถึง Two Bedroom Pool Villa ทุกหลังได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโอบล้อมด้วยธรรมชาติเขียวขจี ภายใต้หลักการออกแบบ "less is more" ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและสีโทนอุ่นเพื่อบรรยากาศเป็นกันเอง
รีสอร์ตแนว “Adult Centric Design” ที่เน้นการดีไซน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมครบครันแห่งนี้ มุ่งเน้นในการบริการและความสะดวกสบายของผู้ใหญ่ แต่ก็พร้อมต้อนรับผู้เข้าพักทุกวัยในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Kanda Spa (กานดาสปา) ฟิตเนส และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการฟื้นฟูโดยเฉพาะ อาทิ “Mind-body & soul” (ดูแลกายและใจ) และ “Slow Entertainment” (ความบันเทิงที่ผ่อนคลาย) ที่หลากหลาย
อีกไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือประสบการณ์การรับประทานอาหารหลากหลาย นำเสนออาหารคุณภาพสูงวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น มีตัวเลือกมีตั้งแต่สเต็กเฮาส์ระดับพรีเมียมอย่าง Motown On Fire ไปจนถึงบรรยากาศสบายๆ ที่ At Beach Bar and Restaurant และ @Beyond Café ทั้งหมดนี้ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับทุกการเดินทาง ได้หลบหนีจากความวุ่นวายเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายบนหาดทรายขาวละเอียด หรือเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในรีสอร์ต ที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
วิสัยทัศน์ของ ananea Beyond Khaolak ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานตามปรัชญา "Beyond a Good Place Is a Better Planet" (ไม่เพียงแค่ที่พักดี แต่เรามุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีกว่า) โดยผสมผสานแนวทาง "Slow Glamour" เข้ากับความมุ่งมั่นอย่างครอบคลุมต่อการฟื้นฟูและความรับผิดชอบ ทุกรายละเอียดของรีสอร์ตจึงได้รับการรังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน สร้างประสบการณ์ที่ใส่ใจและสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างสวยงาม
ศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายขายและการตลาด เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่าวว่า ที่ ananea Beyond Khaolak ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเข้าพัก แต่คือการฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณ เราโอบรับไลฟ์สไตล์แบบ 'Slow Glamour' ที่ซึ่งแขกจะได้เชื่อมต่อกับผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อการพักผ่อนที่ลงตัว พื้นที่ส่วนกลาง กิจกรรมที่ผ่อนคลาย และประสบการณ์ 'Barefoot Luxury' ที่นี่คือทางเลือกที่แท้จริงสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์ ธรรมชาติ และช่วงเวลาที่น่าจดจำริมทะเล
นอกจากนั้น วิสัยทัศน์ของเรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างความหรูหราและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ผ่านการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การจัดการและลดของเสียอย่างเป็นระบบ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องโดยตรงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030)
“โดยเราเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งในมิติของการจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันล้ำค่าของเขาหลัก (Life Below Water) และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Decent Work and Economic Growth) วิสัยทัศน์ของเราจึงไม่หยุดเพียงแค่การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล แต่คือการผสานแนวทางเหล่านี้เข้ากับการดำเนินงานประจำวันของเราอย่างราบรื่นและเป็นรูปธรรม”