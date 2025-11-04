“แม็คโคร โฮเรก้า 2025 ” ปิดฉากแล้ว

ปิดจบไปแล้วอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ กับงาน “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมธุรกิจอาหารครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด “FOOD INFINITY ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด” ที่จัดโดย แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) โดยตลอด 4 วันของการจัดงาน ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจ HoReCa และคนรักการทำอาหารทั่วประเทศอย่างล้นหลาม สะท้อนบทบาทของแม็คโครทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ การยกระดับมาตรฐานอาหารไทย และการร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ยั่งยืน
นายเอกรินทร์ ลีมหารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 กล่าวว่า “งานในปีนี้ เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย เทรนด์อาหาร และนวัตกรรมใหม่ ๆ จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดยตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมชมเกือบ 40,000 ราย สะท้อนบทบาทของแม็คโครในการเป็น “พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ” ที่เดินเคียงข้างผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง และยังได้ประกาศผลการแข่งขัน “makro HoReCa Challenge 2025” ภายใต้ธีม Taste of Asia ซึ่งได้รับความสนใจจากเชฟทั่วประเทศ ทั้งรุ่นเยาว์และมืออาชีพ
โดยผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเป็นตัวแทนเชฟไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลก และการแข่งขัน “makro Thailand Creative Drink Challenge 2025” เวทีประชันฝีมือมิกโซโลจิสต์จากทั่วประเทศ สร้างสรรค์เครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยผ่านเมนูสุดสร้างสรรค์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานในครั้งนี้จะมอบทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ และโอกาสให้ทุกท่านต่อยอดธุรกิจไปสู่ความสำเร็จร่วมกันต่อไป
สำหรับผลการแข่งขัน “makro HoReCa Challenge 2025” ภายใต้ธีม Taste of Asia ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท Modern Asian Street Food Challenge การแข่งขันประเภททีม ที่นำเอาเชฟมืออาชีพ 12 คน มาจับคู่กับ 12 ศิลปินดารา เพื่อสร้างสรรคค์เมนูสตรีทฟู้ดในแบบใหม่ ผู้ชนะได้แก่ คุณณัฐพล คุณยศยิ่ง จาก Mövenpick Suriwongse Chiang Mai และคุณวริษฐ์ ทิพโกมุท
2. ประเภท Junior ได้แก่ คุณกษิดิศ ปุนนพานิช จาก Heavenli Café หาดใหญ่
3. ประเภท Professional ได้แก่ คุณปารเมศ สายสุทธิ จาก Thailand Avengers Team
4. ประเภท Creative Drink ได้แก่ ณัชชา ไชยล้อม จาก SELLF Coffee Chiang Mai
ปารเมศ สายสุทธิ ผู้ชนะ makro HoReCa Challenge 2025 ประเภท Professional เปิดเผยว่า “หลังอยู่ในรุ่นจูเนียร์มานาน 9 ปี ไม่เคบได้แชมป์เลย ปีนี้จึงตัดสินใจเทิร์นโปรลงแข่งมืออาชีพ วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ทำสำเร็จ การแข่งขันครั้งนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ และตอกย้ำว่าความสำเร็จเกิดจากการไม่หยุดพัฒนา ขอบคุณแม็คโครที่จัดสนามแข่งขันให้เชฟไทยได้ก้าวสู่เวทีโลก”
ณัชชา ไชยล้อม ผู้ชนะประเภท Creative Drink กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์กว่า 3 ปีในวงการเครื่องดื่ม ประกอบกับการมีแพชชั่นและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง ทำให้ตัดสินใจลงแข่งขันในครั้งนี้ โดยเราได้สร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากอาหารเอเชีย ดึงรสเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด และอูมามิ มาอยู่ในแก้วเดียว ด้วยวัตถุดิบแปลกใหม่อย่างสาหร่ายคอมบุและหนอนไหม เพื่อมอบประสบการณ์รสชาติที่ไม่เหมือนใคร เร็ว ๆ นี้ ก็จะนำเมนูนี้ไปเปิดตัวที่ร้าน และอยากเชิญชวนทุกคนที่มีความฝัน กล้าลงมือ แข่งขัน และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ในเส้นทางนี้”
ปีนี้ยังเป็นครั้งแรกของเวที makro HoReCa Start-up Pitching Challenge การประกวดไอเดียแผนธุรกิจ ปั้นเมนูเด็ดให้เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อก้าวสู่เส้นทางผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในวงการ HoReCa โดยผู้ชนะในปีนี้ได้แก่ แกงโกบัน ขนมปังทอดไส้แกงไทย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน 2568 (Supplier Sustainability Awards 2025) และรางวัล Best Exhibition Award ให้กับผู้ที่มาร่วมออกบูธในงานให้มีสีสัน และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ ภายในงาน “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18” ยังได้ชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นพลังเล็ก ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ผ่านการคัดแยกขยะกับโครงการ AXTRA Green Together โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และจัดการเศษอาหารอย่างมีระบบ เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดปริมาณขยะอาหารโดย “ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป” จะถูกนำไปรีไซเคิลและเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ ในส่วนของ “ขยะอาหาร” จะส่งมอบให้เกษตกรนำไปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำขยะทั้งหมดที่เกิดไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
งาน “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18” จบลงอย่างงดงาม พร้อมความประทับใจและแรงบันดาลใจจากทุกภาคส่วน แล้วพบกันอีกครั้งในงาน “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 19” ที่จะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ “ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการโฮเรก้า” ภายใต้การนำของประธานจัดงานคนใหม่ คุณฮเยซอง เบค เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไทยให้เติบโตสู่อนาคตที่ไร้ขีดจำกัด