“มาร์สพาเลทเทค” ร่วมทุน “Binh Thuan” ลุยพาเลทโซลูชั่น-โลจิสติกส์ครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท มาร์ส พาเลทเทค จำกัด (MARS) และกลุ่มบริษัทบิ่นถ่วนพลาสติก (BPG) จากประเทศเวียดนาม ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อ BPG Mars Global Plastic (BMG) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโซลูชันด้านการจัดการพาเลทและอุปกรณ์ขนถ่ายแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม Logistic คลังสินค้า ในระดับนานาชาติ
Mars Pallet tech เป็นผู้นำในธุรกิจให้เช่าพาเลทไม้โดยมีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 20 ปี มีจุดเด่นในการนำเทคโนโลยี RFID Tracking สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการพาเลทแบบเรียลไทม์ ด้วยซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญหายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ในขณะที่ Binh Thuan Plastic Group - BPG เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศเวียดนามที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีโดยมุ่งเน้นในการผลิต จัดจำหน่ายและให้เช่าพาเลทและอุปกรณ์ขนถ่ายพลาสติกโดยเน้นการจัดการแบบครบวงจรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน BMG ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในตลาดระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายหลักคือ:
ยกระดับโซลูชันพาเลทและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (End-to-End Solutions): ผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพาเลทและนวัตกรรมที่เน้นประสิทธิภาพของ Mars Pallet tech เข้ากับความสามารถในการผลิตพลาสติกอุตสาหกรรมคุณภาพสูงของ BPG
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operational Efficiency): บริษัท BMG จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพาเลทและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสีย และลดต้นทุนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability Focus): สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน โซลูชันโลจิสติกส์แบบหมุนเวียน (Circular Logistics Solutions) ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเน้นการจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลซึ่งช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการเชิงกลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่จะขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและเสริมศักยภาพด้านการให้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ระดับโลกของทั้งสองบริษัทเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง ความมุ่งมั่นระยะยาวของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าต่อสังคม
นายพิชิต เจียมเจริญ ผู้ก่อตั้ง Mars Pallet tech กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “นี่คือการรวมพลังที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบ เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันของทั้งสองบริษัทอย่างมีศักยภาพเพื่อสร้างการให้บริการที่ครบวงจรและเป็นการสร้างการเติบโตไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยแต่ยังมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคนี้อีกด้วย
Nguyen Thi Hong Nhung กรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัทพลาสติกบิ่นถ่วน กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายทางธุรกิจและเป็นต้นแบบของความร่วมมือข้ามพรมแดนในด้านโลจิสติกส์สีเขียว ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของภูมิภาคและห่วงโซ่อุปทานระดับโลก”
ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่า บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพาเลทและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงบวก และ เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทความเป็นผู้นำของ Mars ในด้านผู้นำธุรกิจพาเลทและเทคโนโลยี RFID Tracking เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์การขยายสู่ตลาดระดับโลก