เปิดใช้แล้ว!ทางลาดชั่วคราว หน้าตึกทีปังกรรัศมีโชติ รพ.วชิรพยาบาล รฟม.วัดระดับน้ำใต้ดินรอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

รฟม. อัปเดต ก่อสร้างทางลาดชั่วคราว หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ รพ.วชิรพยาบาล เข้าฝั่งประตูถนนสุโขทัย ได้แล้ว พร้อมตรวจสอบการทรุดตัวรอบพื้นที่และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เตรียมปรับปรุงถนนสามเสนต่อไป
รายงานข่าวจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้รับจ้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนชั่วคราวบริเวณอาคารทีปังกรรัศมีโชติแล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ด้านอาคารทีปังกรรัศมีโชติ สามารถใช้เส้นทางด้านฝั่งประตูถนนสุโขทัย เข้ามาทางด้านข้างของโรงพยาบาลได้
ในส่วนหน้าอาคารแฟลตตำรวจนครบาลสามเสน ได้ดำเนินการก่อสร้างแนววางท่อระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ รวมถึงยังคงมีการเจาะสำรวจดิน ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ สำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่ และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งนี้ ได้หยุดดำเนินการกิจกรรมที่มีเสียงดังทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืนและยังคงติดตาม ตรวจสอบอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้านการปรับปรุงถนนและการคืนพื้นที่ถนนแบบถาวร จะดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ต่อไป โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง