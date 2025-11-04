ONSENS เปิดตัว “PAK Massage” ร้านสะดวกนวดเริ่มนาทีละ 6 บาท

ผู้จัดการรายวัน 360 - ONSENS เปิดตัว “PAK Massage” ร้านสะดวกนวด Flagship Store แห่งแรก ยกระดับมาตรฐานร้านนวดยุคใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “สะดวก สะอาด สบาย” เจาะฐานลูกค้าแมส-ระดับกลาง ค่าบริการเข้าถึงได้ บุกทำเลศักยภาพ ห้างสรรพสินค้าในเครือ CPAX อาคารสำนักงาน โรงแรม และสถานีบริการน้ำมัน ตั้งเป้าขยาย 4 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2569 เสริมแกร่งพอร์ตโฟลิโอผู้นำธุรกิจ Wellness & Spa
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า บริษัทประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ "PAK Massage" ร้านสะดวกนวด Flagship Store แห่งแรกที่ แม็คโคร สาขาสาทร อย่างเป็นทางการ มุ่งตอบโจทย์วิถีชีวิต คนเมืองที่เน้นความคุ้มค่าและเข้าถึงง่าย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน
PAK Massage ร้านสะดวกนวดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ "สะดวก สะอาด สบาย" ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดเฉพาะทาง ได้รับการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเป็นทางการ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทุกขั้นตอน ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐาน เจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Mass) - ระดับกลาง (Middle-class) ด้วยค่าบริการที่เข้าถึงง่าย ราคาเริ่มต้นเพียงนาทีละไม่ถึง 6 บาท และสามารถเลือกนวดได้เป็นส่วนๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการการผ่อนคลายในรูปแบบที่สะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐาน ทั้งยังขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์
การเปิดตัว PAK Massage ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการเติบโตตามแผนธุรกิจหลัง ระดมทุน โดยมุ่งเน้นการขยายสาขาในกลุ่มห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด โดยเฉพาะในเครือ CPAXTRA พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ Makro , LOTUS และ พื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อรองรับกลุ่มพนักงานที่ต้องการผ่อนคลายระหว่างวันหรือหลังเลิกงาน รวมถึง โรงแรม , สถานีบริการน้ำมัน เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง โดยตั้งเป้าขยายสาขา PAK Massage จำนวน 4 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2569
ปัจจุบัน ONSENS มีพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในตลาดบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว โดยมีแบรนด์หลักระดับพรีเมียมได้แก่ “Yunomori Onsen & Spa” ซึ่งเป็นผู้นำด้านออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น และ “KLAI Massage” ที่เชี่ยวชาญด้านสปาและการนวดไทยสไตล์โมเดิร์นที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งทั้งสองแบรนด์ต่างได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ การเปิดตัว “PAK Massage” ในครั้งนี้ เป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน ช่วยเสริมแกร่งพอร์ตโฟลิโอให้หลากหลาย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Wellness Solution อย่างแท้จริง