เปิดฉาก Licensing Show ASEAN 2025 คาดเงินสะพัด 100 ล้านบาท ผู้ร่วมงาน 2,000 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กวิน อินเตอร์เทรด ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ จัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 แสดงสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงโอกาสด้านการอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในหลากหลายกลุ่มสินค้า ผลักดันมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย 1.44 ล้านล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง โดยรวม 50 บริษัทจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ร่วมแสดงความหลากหลายของสินค้าบริการ อาทิ คาแรคเตอร์ แอนิเมชัน อีสปอร์ต อีเกมส์ หนังสือ สินค้าไลฟ์สไตล์ ของสะสม และสื่อบันเทิง รวมมากกว่า 150 คาแรคเตอร์ พร้อมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้หลากหลายหัวข้อ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักศึกษา และผู้สนใจได้เข้าชมงานฟรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 ณ ภิรัชฮอลล์ 1 ไบเทคบุรี คาดมีผู้เข้าชมกว่า 2,000 คน สร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจราว 100 ล้านบาท


นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวระหว่างร่วมพิธีเปิด Licensing Show ASEAN 2025 งานแสดงสินค้าบริการด้านลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทยและอาเซียน ถึงภาพรวมการเติบโตของธุรกิจ Licensing ว่า จะช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งในปี 2566 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 1.44 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในระดับสากล และศักยภาพที่โดดเด่นของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจน

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากผู้ประกอบการไทยสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสานกับงานสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผนวกรวมกับการเติบโตของธุรกิจ Licensing นอกจากจะสร้างรายได้และโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ และอาจมีส่วนช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และศักยภาพของธุรกิจ Licensing จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านลิขสิทธิ์ ทั้งในรูปแบบของศิลปกรรม วรรณกรรม และดนตรีกรรม ตลอดจนงานสร้างสรรค์อื่นๆ รวมถึงสนับสนุนการจัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ และสนับสนุนการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

โดยการส่งเสริมดังกล่าว ทำให้มีผู้สร้างสรรค์นำผลงานมายื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสถิติการยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แล้วกว่า 445,000 คำขอ หรือเฉลี่ยประมาณ 13,000 คำขอต่อปี สะท้อนถึงการตื่นตัวของผู้สร้างสรรค์ไทย และแนวโน้มการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพย์สิน ทางปัญญาที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของไทยสู่เวทีโลก

นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชน การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของผลงานและผู้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืน


นายเตชัส กิตติบุญญา กรรมการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 ว่า เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยการรวบรวมผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ ผู้ถือสิทธิ์แบรนด์ และนักลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ สื่อบันเทิง แฟชั่น ของเล่น กีฬา และสินค้าไลฟ์สไตล์ มาพบกับเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาและขยายตลาดลิขสิทธิ์ในภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก

ภายในงานจะได้พบกับเทรนด์ใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์จากผู้ร่วมแสดงงานกว่า 50 บริษัท รวม 150 คาแรคเตอร์ จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง พร้อมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้รวม 25 หัวข้อ ครอบคลุมทุกมิติที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของทุกท่าน อาทิ การสัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิทางปัญญาจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงงานหลายภาคส่วน อาทิ Licensor / IP Owner เจ้าของเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา Licensee ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิ Licensing Agent ตัวแทนเจ้าของเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา, นักสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ สำนักพิมพ์ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ รวมไปถึงนักออกแบบ เป็นต้น 


พร้อมยังเปิดโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์ผลงานรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา อาทิ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงผลงานและพบปะกับผู้ประกอบการที่ต้องการนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ เพื่อรับประสบการณ์การเจรจาธุรกิจภายในงานแสดง Licensing Show ASEAN ครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ สมาคมฯ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)(TCEB), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(CEA), สมาคมคมดิจิตอลคอนเทนไทย (DCAT) และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 


อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและความน่าสนใจของกิจกรรมมากมาย คาดว่าตลอด 3 วันของการจัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค จะมีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน และมีมูลค่าเจรจาธุรกิจกว่า 100 ล้านบาท พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ การพัฒนาความรู้ และการสร้างความร่วมมือระยะยาวในด้านสิทธิทางปัญญา ตลอดจนการสร้างช่องทางให้กับนักสร้างสรรค์ไทยให้สามารถนำผลงานเข้าสู่ระบบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่ง Soft power ที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักบนเวทีโลกมากยิ่งขึ้น.
