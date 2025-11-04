โมเดอร์นฟอร์ม เปิดตัวแบรนด์ “POESY” รุกเฟอร์นิเจอร์พรีเมียมระดับสากล

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และการออกแบบไลฟ์สไตล์มากว่า 45 ปี เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “POESY” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "Stylish Essence" เป็นหนึ่งใน Top 3 แบรนด์เฟอร์นิเจอร์พรีเมียมจากประเทศจีน จับมือเป็นพันธมิตรการค้า เอ็กซ์คลูซีฟการขายในประเทศไทยกับโมเดอร์นฟอร์มเท่านั้น จุดเด่นของแบรนด์เน้นผสานความเรียบง่ายเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยอย่างสง่างาม สะท้อนถึงวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความงามที่มีความหมายและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์
“POESY ไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์ แต่คือการส่งมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความสงบ และรสนิยม ผ่านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์” – ธิบดี สมใจ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานการตลาด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว
“ดีไซน์ของ POESY ชัดเจน เรียบง่าย ร่วมสมัย และแฝงรายละเอียดให้ดูน่าค้นหา เข้ากับทุกสไตล์ได้ลงตัวและแสดงถึงความหรูหรามีเอกลักษณ์ ผ่านสินค้าที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะ” – ณรงค์ชัย ขาวผ่อง, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Product Design Center บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว
แบรนด์ระดับนานาชาติ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์
จากความสำเร็จในประเทศจีนในฐานะหนึ่งในแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมชั้นนำ POESY ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ ความพิถีพิถัน และความงามที่ไร้กาลเวลา การเข้าสู่ตลาดไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายภาพลักษณ์ของโมเดอร์นฟอร์มสู่การครอบคลุมทุกเซกเมนต์การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ POESY สะท้อน 3 แก่นหลักของแบรนด์:
• Stylish – ดีไซน์ร่วมสมัย เรียบหรู มีคาแรกเตอร์
• Tasteful – สง่างาม มีรสนิยมในทุกมิติของรายละเอียด
• Crafted – ผ่านการผลิตอย่างประณีต เพื่อคุณภาพและประสบการณ์ที่ยั่งยืน
เสริมภาพลักษณ์แบรนด์โมเดอร์นฟอร์มด้วย DNA ที่แตกต่างอย่างชัดเจน
POESY ถูกวางตำแหน่งให้เป็นแบรนด์พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ภายใต้เครือโมเดอร์นฟอร์ม เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางสไตล์ที่เฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มเดิมยังไม่สามารถตอบสนองได้ครบถ้วน ถือเป็นการยกระดับโครงสร้างแบรนด์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น
สัมผัส POESY ได้แล้ววันนี้
พบกับเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ POESY ได้ที่โชว์รูมโมเดอร์นฟอร์มสาขาศรีนครินทร์ และคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ติดตามข่าวสารได้ที่: Facebook: Poesy Thailand , Instagram: poesythailand , LINE Official: @poesythailand
POESY – ความเรียบง่ายที่เป็นโมเมนต์ให้แรงบันดาลใจ