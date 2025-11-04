“พิพัฒน์”กำชับ”เจ้าท่าฯคุมเข้มความปลอดภัย”ลอยกระทง” สแกน”ท่าเรือ คนขับเรือ เรือภัตตาคาร”

“ พิพัฒน์” กำชับกรมเจ้าท่า ตรวจเข้มความปลอดภัยท่าเรือเตรียมพร้อมรับวันลอยกระทง
5 พ.ย. นี้ ตั้ง 50 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยฯทั่วประเทศเจ้าหน้าที่กว่า 809 คน เรือรักษาการณ์ 70 ลำ และรถยนต์เจ้าท่า 108 คัน สแกนนายท้ายเรือ คนประจำเรือ เรือโดยสาร
เรือภัตตาคาร ท่าเรือ ต้องปลอดภัย
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า
ได้กำชับกรมเจ้าท่า (จท.) บูรณาการภาครัฐและเอกชน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำ
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
คาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงและท่องเที่ยวตามท่าเรือหลักๆ ที่มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นจำนวนมากอาทิ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสะพานพระราม 8
ท่าเรือเอเชียทีค และท่าเรือไอคอนสยาม ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมออกประกาศควบคุมการเดินเรือและเตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนเทศกาลลอยกระทง จำนวน 3 ประกาศ
ได้แก่ ประกาศที่ 1046/2568 เรื่อง กําหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในประเพณีลอยกระทง ประกาศ ที่ 1047/2568 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในประเพณีลอยกระทง และประกาศ ที่ 1048/2568 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในประเพณีลอยกระทง และออกคำสั่ง ที่ 1049/2568 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัย
ของเรือโดยสารทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคำสั่งที่ 1050/2568 เรื่อง
ให้เข้มงวด กวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเรือโดยสารและการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกรมเจ้าท่า ได้มีประกาศงดใช้โป๊ะเทียบเรือ จำนวน 7 โป๊ะ ได้แก่ ท่าเรือสไปซี่,ท่าเรือวัดอาวุธ,ท่าเรือวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์,ท่าเรือวัดคฤหบดี,ท่าเรือสาทร,โป๊ะเทียบเรือด่วนด้านเหนือ ท่าเรือวัดแจงร้อน โป๊ะด้านใต้
และท่าเรือกรมศุลกากร โป๊ะด้านเหนือ
นายกริชเพชร กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้เตรียมความพร้อมวางมาตรการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งปีนี้ตรงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาร่วมกิจกรรมตามแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ
ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน และชายทะเล ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จัดตั้ง“ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทง 2568”ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 50 ศูนย์ทั่วประเทศ และเตรียม“แผนปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2568”เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
“กรมเจ้าท่า ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เรือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำทุกรูปแบบโดยเน้นการปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งได้จัดตั้ง“จุดอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ” รวม 127 จุดทั่วประเทศ
โดยในส่วนกลางมี 6 จุดหลักบริเวณท่าเรือที่มีประชาชนหนาแน่น และส่วนภูมิภาคอีก 121
จุด เพื่อให้บริการประชาชนตลอดคืน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกว่า 809 คนเรือรักษาการณ์ 70 ลำ และรถยนต์เจ้าท่า 108 คันในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชน ‘ลอยกระทงอย่างอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเส้นทางน้ำ” นายกริชเพชร กล่าว
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเรือภัตตาคารเรือโดยสาร และท่าเทียบเรือทั่วประเทศ อย่างเข้มงวด ทั้งด้านความมั่นคงของตัวเรือระบบเครื่องยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และอุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึงไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและทางขึ้น-ลงให้เพียงพอพร้อมติดป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรองรับได้อย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันการแออัดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหน่วยงานภายใต้กรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น เช่น เชียงใหม่ นครพนม สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี และอยุธยา ซึ่งมีทั้งกิจกรรมลอยกระทงริมแม่น้ำ
และพื้นที่จัดงานที่อยู่ใกล้ท่าเทียบเรือด้วย
และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนายท้ายเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประจำเรือโดยใช้วิธีสังเกตทางกายภาพ เช่น กลิ่นแอลกอฮอล์ ดวงตาแดง หรือท่าทางมึนเมาหากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยจะประสานตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดจากความประมาท
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าต้องขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง เมื่อโดยสารเรือ ไม่ปีน นั่งหรือยืนในจุดอันตรายบนเรือ ท้ายเรือ หรือหลังคาเรือ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อนหรือระหว่างการเดินทางทางน้ำ เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำรวมถึงควรแต่งกายให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยโดยสามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199
หรือ โทร. 065-824-7385ร. 065-824-7385