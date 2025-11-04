กฟผ.แม่เมาะชี้ตรวจพบการเคลื่อนตัวพื้นที่ทิ้งดินฯ ผิดปกติ จึงสั่งหยุดงาน-ย้ายเครื่องจักรตั้งแต่ 30 ต.ค. 68

กฟผ.แม่เมาะออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ระบุว่าจากการติดตามข้อมูลระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวพื้นที่ทิ้งดินแบบเรียลไทม์ พบการเคลื่อนตัวผิดปกติบริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ จึงแจ้งบริษัทผู้รับจ้างที่ทำงานอยู่บริเวณดังกล่าวให้หยุดและย้ายเครื่องจักรโปรยดินออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะจึงไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ยันเร่งเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัวเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวพื้นที่ทิ้งดินแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง พบการเคลื่อนตัวผิดปกติ บริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) โดย กฟผ.แม่เมาะได้แจ้งบริษัทผู้รับจ้าง ซึ่งทำงานอยู่บริเวณดังกล่าว ให้หยุดการเดินเครื่องจักรโปรยดินตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. พร้อมกับให้เคลื่อนย้ายเครื่องโปรยดินออกจากพื้นที่ รวมทั้งไม่ให้มีการโปรยดินเพิ่มเติม
กระทั่งวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 03.00 น. พบการเคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดดินสไลด์ ส่งผลให้อาคารสำนักงานบริษัทผู้รับจ้าง และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด บริเวณความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุม 1 ตารางกิโลเมตร และอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ จากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 มีฝนตกต่อเนื่อง คาดว่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเคลื่อนตัวและดินสไลด์ดังกล่าว
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำเหมืองและทิ้งมูลดินทรายของ กฟผ.แม่เมาะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และไม่กระทบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม กฟผ.แม่เมาะไม่ได้นิ่งนอนใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัวเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ทั้งนี้ ตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, นายอำเภอแม่เมาะ, สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง, โรงพยาบาลแม่เมาะ, กอ.รมน.ลำปาง เป็นต้น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกำกับให้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยในช่วงบ่ายได้ประชุมชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้รับทราบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยทันการณ์ต่อไป