ห้ามพลาด 2 งานใหญ่ ‘Thailand Smart City Expo 2025’ และ ‘Secutech Thailand 2025’

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต (ฮ่องกง) จำกัด สำนักงานไต้หวัน เตรียมจัด 2 มหกรรมใหญ่ ‘Thailand Smart City Expo 2025’ งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ ‘Secutech Thailand 2025’ งานแสดงเทคโนโลยีความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการผนึกกำลังครั้งนี้มุ่งการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Activating Smart Cities, Elevating Smart Living” ควบคู่กับการสร้างรากฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเมือง
ภายในงานรวบรวมนวัตกรรมกว่า 800 รายการ จากอุตสาหกรรมชั้นนำ พร้อมเวทีสัมมนาจากหลายหัวข้อสุดเข้มข้นที่ครอบคลุมอนาคตของเมืองและธุรกิจยุคใหม่ อาทิ แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขั้นสูงในหัวข้อ "ถอดรหัสเมืองศักยภาพสูง ก้าวต่อไปสู่ AI-Driven Smart City" และแนวปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในหัวข้อ "Guidelines for Obtaining the dSURE Certification Mark for Digital Products" ตามมาด้วยการสำรวจ "อนาคตดิจิทัลของเมือง: พลิกโฉมด้วย IoT และ AI" ซึ่งจะนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงแนวคิดสำคัญของเมืองอัจฉริยะที่ต้องสมดุลอย่าง "Smart City in Balance: From Productivity to Sustainability" และไม่พลาดการอัปเดตสถานการณ์สำคัญด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมกับหัวข้อ "พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ผลกระทบ ภารกิจ และโอกาสใหม่ของเมืองและธุรกิจ" รวมถึงอีกหลายประเด็นเชิงลึกที่พลาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน