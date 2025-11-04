ชอบช้อป มีเดีย ก้าวสู่ปีที่ 10 เผยเคล็ดลับผู้นำคอนเทนต์โปรโมชันอันดับ 1 ด้วย Customer Insight

บริษัท ชอบช้อป มีเดีย ผู้นำด้านคอนเทนต์คอมเมิร์ซ (Content Commerce) เผยความสำเร็จครั้งสำคัญในวาระครบรอบ 10 ปี ด้วยยอดผู้ติดตามรวมกว่า 17.5 ล้านคน และครองอันดับ 1 ด้าน Engagement ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ชี้หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จคือ "การทำความเข้าใจลูกค้า" หรือ Customer Insight ที่ทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่โดนใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในกรณีศึกษาจากคอนเทนต์คอมเมิร์ซที่ถือเป็นแนวหน้าสำคัญของบริษัทฯ คือ เพจชอบโปร ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้ ณ ปัจจุบันมีผู้ติดตามครบ 7 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2568) ได้ผลิตและคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ‘มีครบทุกโปรคุ้ม’ ผ่านการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ (Creative Storytelling) ด้วยหลักการทำงานที่ต้องคำนึงถึงการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer Understanding) มาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อนำเสนอหรือบอกเล่าข่าวสารต่าง ๆ ได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง อยากอ่าน อยากดู พร้อมกับมีการทบทวนสิ่งที่ทำไปเพื่อถอดรหัสสิ่งที่ควรนำมาใช้ สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันเพจชอบโปรมียอด Engagement มาเป็นอันดับ 1 ติดต่อมากันเป็นปีที่ 5
ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ชอบช้อป มีเดีย ที่ทำธุรกิจด้านคอนเทนต์คอมเมิร์ซเพื่อช่วยต่อยอดด้านการรับรู้และยอดขายให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมากกว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุม 23 หมวดหมู่ด้วยคอนเทนต์คุณภาพให้กับคนไทยนับล้านคน จนมาถึงวันนี้ที่ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง ได้แก่
(1) ส่งต่อองค์ความรู้สำคัญจากประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ทำให้เพจชอบโปรเป็นผู้นำคอนเทนต์ครีเอเตอร์โปรโมชันอันดับ 1 ด้าน Engagement ติดต่อกันมาหลายปีให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดและพัฒนา ’คุณภาพคอนเทนต์’ ของตนเอง เพื่อลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกท่ามกลางสนามการแข่งขันการทำคอนเทนต์ที่เติบโตอย่างเนื่องอย่างรายงาน ShobPro 2025: Promotion Content Insight & Trends ที่ปล่อยมาให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้
(2) ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์คอมเมิร์ซและความเข้าใจเชิงลึกในฐานลูกค้ากว่า 17.5 ล้านคนสู่โซลูชันที่ตอบโจทย์เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ (Sustainable Business) ในอนาคต
ซึ่ง นายปรีดิ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชอบช้อปมีเดีย กล่าวเสริมประเด็นนี้ว่า “มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเป็นได้ในอนาคต เพราะเรามีทีมที่เก่งคอนเทนต์ด้านโซเชียล, เรามีองค์ความรู้ในการสร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าได้ ซึ่งเราจะใช้โอกาส หรือ Opportunity ตรงนี้ขยายไปยังพาร์ทเนอร์หรือแบรนด์ที่สนใจอย่างไรได้บ้าง อาจจะเป็นด้านสื่อโซเชียลมีเดีย อาจจะเป็น Solution หรือเป็นอะไรที่ก้าวล้ำกว่านั้นก็เป็นได้”
ทั้งนี้บริษัท ชอบช้อป มีเดีย ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการที่ว่า “ตอบโจทย์ทุกความชอบ ด้วยคอนเทนต์คุณภาพ” ซึ่งในปัจจุบันมีแบรนด์ภายใต้ธุรกิจทั้งหมด 3 แบรนด์ รวมผู้ติดตามมากกว่า 12 ล้านคน คือ
“ชอบโปร” ครีเอเตอร์ที่รวบรวมโปรโมชัน ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในกระแสความสนใจของคนในสังคม รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางบริการรับหิ้วสินค้าแบรนด์แท้จากงานอีเวนท์หรือห้างสรรพสินค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มีครบทุกโปรคุ้ม”
“ชอบกิน” ครีเอเตอร์รีวิวแนะนำ และอัปเดตเทรนด์เกี่ยวกับอาหารสไตล์เพื่อนพาชิม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตะลุยกินเมนูเด็ด ตามเก็บก่อนใคร”
“ชอบบิวตี้” ครีเอเตอร์รีวิวแนะนำ และอัปเดตเทรนด์เกี่ยวกับความงามและไลฟ์สไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เติมความสวยทุกสไตล์ ให้ง่ายสำหรับคุณ”
สำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กร แบรนด์ เอเจนซี่ หรือครีเอเตอร์คอนเทนต์ที่อยากจะพัฒนาและปรับปรุงการทำคอนเทนต์ที่นำเสนอโปรโมชันออกมาให้ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ ShobPro 2025: Promotion Content Insight & Trends ที่ https://bit.ly/3WCdmVS