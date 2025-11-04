กพอ.อนุมัติร่างแผนพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลในอีอีซี รองรับการลงทุนในอนาคตก้าวสู่ ASEAN Digital Hub

กพอ.ไฟเขียวร่างแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในอีอีซี เพื่อรองรับการลงทุนด้านดิจิทัลในอนาคตผลักดันไทยสู่ ASEAN Digital Hub ขณะเดียวกัน สกพอ.ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวม 46 แห่งในอีอีซี
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดยมี นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นเลขานุการการประชุมฯ ทั้งนี้ กพอ. ได้พิจารณา และมีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ คือ
1.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2567 – 2570 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัย รองรับการลงทุนด้านดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีความทันสมัยระดับนานาชาติ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีอีซี ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้ทันสมัยรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
โครงการวางแผนผังด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการโครงข่ายดิจิทัลให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานยกระดับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับกิจกรรมด้านดิจิทัล แผนงานยกระดับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนงานยกระดับการให้บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
กพอ. มอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำกับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการและการดำเนินงาน รวมถึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป
2. รับทราบ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดย สกพอ. ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นที่ปรึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งได้จัดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ผ่านระบบกลางทางกฎหมายเว็บไซต์ www.law.go.th การจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดรวม 350 คน
คาดสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1. กฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นที่อีอีซีเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่มีความก้าวหน้าสู่ระดับสากล และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการลงทุนและยกระดับเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน 2.กฎหมายดังกล่าวยังมีผลทำให้เกิดการดำเนินการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นการซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกับกฎหมายอื่น เนื่องจากเป็นการดำเนินเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเท่านั้น 3.กฎหมายฉบับนี้ยังมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะบทบาทของกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดขี้นอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต่อไป
3. นอกจากนั้น กพอ. ได้รับทราบ ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปัจจุบัน สกพอ. ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวม 46 แห่ง (รวมที่อยู่ในระหว่างรอเสนอ ครม. เพื่อทราบ 7 แห่ง) แบ่งเป็น รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รูปแบบเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ 9 แห่ง และรูปแบบที่เอกชนขอจัดตั้งเพื่ออุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ 5 แห่ง การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรของสกพอ. (EEC-OSS) ที่สามารถให้บริการแล้วมากกว่า 50 รายการคำขอ ครอบคลุมการขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การขอรับสิทธิประโยชน์ และการขออนุมัติอนุญาตตามกฎหมายได้ 7 ฉบับ อาทิ การขุดดินถมดิน การก่อสร้างอาคาร และด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงความคืบหน้าในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคและบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน